منها الصداع.. 5 إشارات قد تكشف الإصابة بورم في المخ

منها الصداع.. 5 إشارات قد تكشف الإصابة بورم في الم

كتبت: رودينا ضوه

قد لا يخطر في بالك أن الصداع المتكرر أو الدوخة المفاجئة قد تكون أكثر من مجرد إرهاق عابر، لكنها في بعض الحالات قد تكون من علامات الإصابة بورم في المخ، ورغم أن هذه الأورام ليست شائعة، إلا أن تجاهل أعراضها قد يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم الحالة.

الصداع المستمر أو المتفاقم

غالبًا ما يظهر ورم الدماغ على شكل صداع مستمر، إما أن يستمر لفترة غير محددة أو يزداد شدة مع مرور الوقت، تختلف أعراض هذا الصداع عن الصداع العادي في نواح عديدة:

يميل الصداع إلى الشدة في ساعات الصباح الباكر، ويؤثر على أنماط النوم.

يتجلى الانزعاج إما كضغط مستمر، أو ألم مستمر قد ينبض أحيانًا.

يشتد الألم بعد السعال أو الانحناء أو القيام بأي حركات مفاجئة.

لا تستجيب الأعراض لمسكنات الألم التقليدية، بما في ذلك الأسبرين أو الإيبوبروفين.

غالبًا ما تؤدي الأعراض إلى الغثيان المصحوب بالتقيؤ.

يحدث هذا الصداع بسبب نمو ورم الدماغ الذي يضغط على أنسجة الدماغ الحساسة، أو يسبب تورمًا في الجمجمة، وفقًا لموقع timesofindia.

تغيرات في الرؤية أو السمع

عندما تظهر الأورام بالقرب من مراكز العصب البصري والسمعي، فقد تؤثر على السمع والبصر بالطرق التالية:

يسبب الدماغ مشاكل في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى ازدواج الرؤية وانخفاض الرؤية المحيطية.

يعاني المصابون بهذه الحالات من فقدان السمع، بالإضافة إلى طنين الأذن وامتلاء الأذن.

يضغط الورم على العصب البصري والسمعي، مما يسبب هذه الأعراض.

ضعف أو مشاكل في التوازن غير مبررة

قد يشير ضعف الجسم المفاجئ أو الخدر الذي يصيب الذراع أو الساق أو الوجه بأكمله، بالإضافة إلى مشاكل في التنسيق والتوازن، إلى حالة مرضية وشيكة، تشمل العلامات الأخرى ما يلي:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي، بالإضافة إلى التعثر المتكرر والحركات العرضية، استشارة الطبيب.

يصبح أداء المهام الحركية الصغيرة أكثر صعوبة.

تسبب أورام الدماغ التي تؤثر على المناطق التي تتحكم في حركة العضلات والتوازن، هذه الأعراض.

النوبات أو التشنجات

تظهر نوبات الدماغ على شكل اضطرابات كهربائية مفاجئة وغير منضبطة في الدماغ، قد يشير ظهور النوبات لدى مريض بالغ لأول مرة إلى وجود ورم في الدماغ.

تتكون أعراض النوبات من تشنجات عضلية، مصحوبة بحركات ارتعاشية في الجسم أو فترات من التحديق.

قد تستهدف النوبات منطقة محددة من الجسم، أو تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

عندما تسبب أورام الدماغ نوبات، فإنها عادةً ما تظهر فجأة وتختلف عن أنواع النوبات الأخرى.

التغيرات المعرفية والشخصية

قد يحدث ورم الدماغ آثارًا تدريجية على التفكير والذاكرة، والاستجابات العاطفية، والتي تبدأ كتغيرات طفيفة، وتشمل هذه:

عدم القدرة على التركيز، ونسيان المعلومات الأساسية.

الارتباك في المهام اليومية.

تتغير الشخصية إلى الانفعال، مع ظهور الاكتئاب وتقلبات مزاجية غير متوقعة.

تتضرر مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة اللغة، مما يؤدي إلى صعوبات في الكلام واسترجاع الكلمات، بالإضافة إلى اضطرابات في فهم اللغة.

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