انتبه لـ معدتك.. 5 علامات بالجهاز الهضمي قد تكشف الإصابة بمرض في الكبد

كتب – سيد متولي

هل شعرت يومًا أن معدتك تحاول إرسال رسالة إليك، لكنك ببساطة لا تعرف ما الذي تخبرك به؟ أحيانًا، لا تكون مشكلات الهضم "العادية" - كالانتفاخ، أو براز غريب، أو فقدان الشهية - مجرد أعراض عابرة، بل قد تكون إشارات تحذيرية تُشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

وبحسب تايمز أوف إنديا، لا يثير مرض الكبد الدهني الانتباه دائمًا في البداية، بل يتسلل بأعراض خفيفة تظهر في أمعائك، لذا، إذا كان جهازك الهضمي يُعاني من اضطراب مؤخرًا، فقد يكون الوقت قد حان للاطمئنان على كبدك.

العلاقة بين الأمعاء والكبد

إن معرفة العلاقة بين جهازك الهضمي ودهون الكبد أمر بالغ الأهمية، لأن الكبد هو في الأساس جهاز التخلص من السموم في جسمك، عندما يكون مثقلًا بالدهون أو ملتهبًا، فقد يخل بتوازن عملية الهضم لديك، قد تتجاهل الغثيان أو الانتفاخ أو ألوان البراز الغريبة على أنها "مجرد شيء أكلته"، لكنها قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الكبد، إن رصد هذه العلامات المبكرة يساعدك على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تتفاقم الأمور، مثل تليف أو فشل الكبد.

انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ألم غريب خفيف أسفل القفص الصدري الأيمن مباشرةً؟ هذا هو موضعُ كبدك، وربما يُحاول إخبارك بشيءٍ ما، غالبًا ما يُبلغ مرضى الكبد الدهني عن شعورٍ بالامتلاء أو الضغط أو وخزٍ خفيفٍ في أعلى يمين البطن، عادةً لا يكون ألمًا حادًا، ولكنه مستمر ويزداد سوءًا بعد الوجبات أو عند الاستلقاء، قد يكون ما تشعر به هو تضخم أو التهاب كبدك بسبب تراكم الدهون، حتى لو كان مجرد انزعاج بسيط، لا تتجاهله، فقد يكون علامة تحذيرية على التهاب الكبد.

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

يبدو فقدان الوزن رائعًا إلى أن يحدث دون جهد ويصاحبه انعدام الشهية، إذا كنت تتناول الطعام كالمعتاد (أو حتى أكثر) لكن وزنك لا يزال ينخفض، فقد يُعاني كبدك، مع تطور مرض الكبد الدهني، قد يُؤثر ذلك على عملية الهضم وكيفية امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، قد يُسبب هذا تغيرات غريبة في الوزن أو فقدانًا مفاجئًا للاهتمام بالطعام.

الأمر لا يتعلق باتباع حمية غذائية، بل إن جسمك لا يتعامل مع الطعام كما ينبغي، لا ينبغي تجاهل هذا النوع من فقدان الوزن أبدًا، خاصةً إذا كنت تشعر بالضعف أو تقلب المزاج أو عدم التوازن في الوقت نفسه.

الغثيان والقيء المتكرر

هل تشعر بالغثيان لأيام أو أسابيع دون سبب واضح؟ هذا ما يُشير إليه تقرير صادر عن عيادة كليفلاند، يُمكن أن يُؤدي الكبد الدهني إلى تراكم السموم في الجسم، ما قد يُهيّج المعدة ويُؤثر سلبًا على عملية الهضم، هذا يعني غثيانًا مزمنًا، وأحيانًا قيئًا، خاصةً بعد تناول أطعمة دسمة أو أي شيء ثقيل، هذا ليس سيناريو التسمم الغذائي المُعتاد، فهو يستمر، ويأتي ويختفي بشكل غير متوقع، ولا يستجيب جيدًا للأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، إذا أصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد لديك، فقد يُكافح كبدك بهدوء لمواكبة ذلك.

تغيرات في لون البراز

برازك قد يكشف الكثير عن صحة كبدك، إذا أصبح لون برازك شاحبًا أو رماديًا، فهذه علامة على وجود خلل ما، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Healthline، يُنتج الكبد العصارة الصفراوية، التي تُعطي البراز لونه البني، لذا، إذا انخفض إنتاج العصارة الصفراوية - وهو أمر شائع في مرض الكبد الدهني - فلن يُحلل جسمك الدهون بشكل صحيح، وسيتغير لون برازك، قد يشير البراز الداكن القاتم إلى نزيف داخلي، وهو أمر خطير، لذا، نعم، إن فحص البراز قبل التبرز يُمكن أن يُساعد في الكشف المُبكر عن مشاكل الكبد.

تورم في البطن والساقين

هل لاحظت أن بطنك أصبح أكثر استدارة أو كاحليك منتفخين، حتى لو لم يتغير وزنك؟ قد يكون هذا استسقاء (تراكم السوائل في البطن) أو وذمة (تورم في ساقيك) - وكلاهما علامات على أن الكبد في ضائقة، لا يستطيع الكبد التالف إدارة توازن السوائل جيدًا، خاصةً عندما يؤدي النسيج الندبي الناتج عن الكبد الدهني أو تليف الكبد إلى إبطاء تدفق الدم، النتيجة؟ أوعية دموية متسربة وتجمع السوائل حيث لا ينبغي، هذا النوع من التورم ليس مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يكون مؤلمًا وعلامة على أن الكبد يدخل مرحلة أكثر خطورة، حان الوقت لفحصه.

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