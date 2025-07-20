لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف نقص فيتامين بـ6 في جسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر على الجسم أن تكشف نقص فيتامين مهم وهو فيتامين بـ6.

أهمية فيتامين ب6

وبحسب موقع healthsite، فإن تناول فيتامين ب6 بانتظام مهم للحفاظ على صحة مثالية، لأنه قابل للذوبان في الماء، ولا يستطيع الجسم تخزين كميات كبيرة منه للاستخدام لاحقا، وأي فائض منه يتخلص منه مع البول.

أعراض نقص فيتامين ب6

صعوبة التركيز وتغيرات المزاج

صعوبة التركيز أو ضعف الذاكرة، مشكلات صحية تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب6.

كما يؤثر نقص فيتامين ب6 على إفراز الدوبامين، وهو الهرمون المسئول عن المزاج، وقد يؤدي هذا النقص إلى ظهور أعراض الاكتئاب والقلق.

مشكلات الجلد

نقص فيتامين ب6 يسبب مشكلات الجلد، مثل: جفاف الجلد والطفح الجلدي.

التعب

نقص فيتامين ب6 يسبب التعب حتى بعد نوم جيد، لأن هذا الفيتامين مهم في تعزيز مستويات الطاقة.

مشكلات في الرؤية

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى مشكلات في الرؤية، مثل عدم القدرة على الرؤية بشكل صحيح في الليل وجفاف العين.

خدر العضلات

الشعور بخدر أو وخز في العضلات، يمكن أن يكون ناتجا عن نقص فيتامين ب6، ما يسبب ألما لا يطاق في بعض الأحيان.

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