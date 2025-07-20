احذر.. 10 أشياء مليئة بالبكتيريا والجراثيم في حياتك اليومية

تتربص البكتيريا الخفية على أشياء نلمسها باستمرار في حياتنا اليومية، مثل الهواتف وفرش الأسنان ومقابض عربات التسوق.

وتعيش على هذه الأشياء جيوش من الميكروبات، معظمها غير ضار وبعضها مفيد، لكن في ظروف معينة قد تتحول إلى مصدر للأمراض الخطيرة، وقد تفاجئك حقيقة أن بعض أقذر الأشياء في حياتك هي تلك التي لا تتوقعها.

وفيما يلي أبرز مصادر البكتيريا الخفية في روتينك اليومي، مع نصائح بسيطة وفعالة تساعدك على حماية نفسك من العدوى، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

مقابض عربات التسوق

تستخدم عشرات الأشخاص عربات التسوق يوميًا، ومع ذلك، نادرًا ما يتم تعقيم مقابضها، مما يجعلها بيئة خصبة للجراثيم. وتشكل هذه المقابض مرتعًا خاصًا لبكتيريا القولون مثل الإشريكية القولونية، التي ترتبط غالبًا بالتلوث البرازي.

نصيحة: قم بتعقيم مقابض عربات التسوق قبل استخدامها، خصوصا عند ملامستك للطعام أو وجهك أو هاتفك.

إسفنجات المطبخ

تتجمع على الإسفنجة ملايين البكتيريا بسبب مساميتها ورطوبتها المستمرة، خاصة عند ملامستها للطعام، وبعد فترة قصيرة، قد تحمل الإسفنجة بكتيريا مرتبطة بالتلوث البرازي.

نصيحة: نظف الإسفنجة أسبوعيا بتسخينها في الميكروويف أو نقعها في الخل، واستبدلها إذا ظهرت رائحة كريهة. واستخدم إسفنجات منفصلة لمهام مختلفة.

ألواح التقطيع

تحتجز أخاديد السكاكين على الألواح البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، التي يمكن أن تعيش لساعات على الأسطح الجافة.

نصيحة: استخدم ألواحا منفصلة للحوم والخضراوات، ونظفها جيدا بالماء الساخن والصابون، وغيّرها عند تراكم الأخاديد العميقة.

مناشف المطبخ

تستخدم بشكل متكرر لتجفيف اليدين ومسح الأسطح، لكنها قد تحمل بكتيريا خطيرة إذا لم تغسل بانتظام.

نصيحة: استخدم المناشف الورقية كلما أمكن، واغسل مناشف القماش بانتظام بالماء الساخن مع مبيض.

الهواتف المحمولة

تجمع الهواتف المحمولة بكتيريا ضارة مثل المكورات العنقودية الذهبية، بسبب الاستخدام المستمر ودفئها.

نصيحة: نظف هاتفك بقطعة قماش ناعمة مبللة بالصابون، واغسل يديك بعد استخدامه، وتجنب استخدامه في الحمامات.

فرشاة الأسنان

رذاذ سحب السيفون قد يحمل بكتيريا إلى فرشاة الأسنان إذا وُضعت بجانب المرحاض.

نصيحة: احتفظ بفرشاة الأسنان بعيدا عن المرحاض، اشطفها بعد كل استخدام، وجففها وضعها بشكل مستقيم، واستبدلها كل 3 أشهر.

سجادات الحمام

تحتفظ سجادات الحمام القماشية بالرطوبة، ما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات.

نصيحة: علق السجادة لتجف بعد الاستحمام، واغسلها أسبوعيا، أو استخدم سجادة خشبية أو حجر استحمام يجف بسرعة ويقلل نمو الميكروبات.

مناشف وألعاب الحيوانات الأليفة

تتلامس مناشف وألعاب الحيوانات الأليفة مع لعاب وفراء الحيوانات وبكتيريا خارجية قد تسبب أمراضا.

نصيحة: اغسل مناشف الحيوانات أسبوعيا، وجفف الألعاب جيدا، واستبدلها عند التلف.

أدوات الأظافر والتجميل المشتركة

تنقل أدوات العناية الشخصية البكتيريا، ومنها السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.

نصيحة: استخدم أدواتك الخاصة أو تحقق من تعقيم أدوات الصالونات قبل الاستخدام.

أجهزة التحكم عن بعد في الفنادق

تلمس أجهزة التحكم في الفنادق أياد كثيرة ونادرا ما تنظف، حاملة بكتيريا ضارة متعددة.

نصيحة: امسح جهاز التحكم بمناديل مضادة للبكتيريا فور وصولك، واغسل يديك بعد استخدامه.

التقري من إعداد منال محمد، محاضرة أولى في علم الأحياء الدقيقة الطبية في جامعة وستمنستر.

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