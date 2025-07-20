دراسة: الكافيين يعزز الأداء الرياضي في الطقس الحار

يعرف الكافيين، الموجود في العديد من الأطعمة والمشروبات، بقدرته على تحسين أداء التمارين الرياضية، لكن، قد لا تظهر هذه التأثيرات المعززة للطاقة بوضوح في الظروف الحارة.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تسوكوبا عن آثار تناول جرعات معتدلة من الكافيين على الأداء أثناء التمارين المطولة في الأجواء الحارة، وذلك لدى شباب وشابات أصحاء، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأظهرت النتائج أن مستويات الكافيين في الدم ارتفعت تدريجياً خلال التمارين الرياضية، وأن مدة التمارين عالية الكثافة التي تُؤدى في نهاية التمرين قد طالت.

وعلى النقيض، لم يُظهر تناول الكافيين أي تفاقم في ظاهرتي فرط التهوية أو نقص التروية الدماغية الناتجة عن ارتفاع الحرارة أثناء التمرين، وهو ما كان يُفترض سابقًا من قبل العلماء.

كان تقييم الجهد المبذول أقل مباشرةً قبل ممارسة التمارين عالية الكثافة، أي أن الاستفادة من الكافيين تتزايد مع ارتفاع كثافة التمرين.

التمارين في الحر

وتشير هذه النتائج إلى أن تناول الكافيين أثناء التمرين قد يكون استراتيجية فعّالة لتحسين الأداء الرياضي، خلال التمارين المطولة في الحر.

علاوة على ذلك، لا يُفاقم هذا النهج الإجهاد الفسيولوجي في نقاط زمنية مُماثلة مقارنةً بحالة عدم تناول الكافيين، ومع ذلك، أدى تناول الكافيين إلى إجهاد قلبي تنفسي وحراري أكبر في نهاية التمرين، بسبب تحسّن الأداء الرياضي.

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