علامات في الفم تدل على ارتفاع السكر والكوليسترول وضعف الكلى

كشفت دراسة يابانية حديثة أن ضعف صحة الأسنان قد يكون مؤشرا تحذيريا للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وضعف وظائف الكلى.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان وتضخم اللسان، وعلامات أخرى تدل على سوء صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بـارتفاع نسبة السكر في الدم والكوليسترول وضعف وظائف الكلى، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

وتتبع الباحثون صحة 118 رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر، وقارنوا نتائج فحوصات الأسنان بنتائج الفحوصات الجسدية للمشاركين.

وشملت المعايير المستخدمة لتقييم صحة الفم: طلاء الأسنان، وطلاء اللسان، وعدد الأسنان الموجودة، والتهابات اللثة، بالإضافة إلى اختبار "أو دي" (OD) الذي يقيس سرعة ودقة تكرار الشخص للمقاطع.

السكري وفقدان الأسنان

وأظهرت النتائج ما يلي:

الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لديهم عدد أقل بكثير من الأسنان المتبقية ودرجات OD أسوأ.

الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لديهم ألسنة مطلية، ودرجات OD أسوأ.

الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى لديهم ألسنة مطلية، وعدد أقل من الأسنان المتبقية، ودرجات OD أسوأ.

وقال الباحثون: "تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تراجع وظيفة الفم قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، ويسهل تطور الضعف".

وتكهن الباحثون بإمكانية ربط صحة الفم بهذه الأمراض المزمنة من خلال نمو بكتيريا غير صحية في فم غير مُعتنى به جيداً، أو من خلال الالتهاب الموجود في اللثة والأسنان المريضة.

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