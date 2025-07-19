الوقاية خير من العلاج.. أطعمة تحارب السرطان وتقوي المناعي

هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم بفعالية في تعزيز مناعة الجسم والحد من تكون الخلايا السرطانية، حسبما ذكر وفي الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "ِصلاح" في لـ"مصراوي" أن الوقاية خير من العلاج، ولذلك فإن الاعتماد على هذه العناصر بشكل منتظم يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في الصحة العامة والوقاية طويلة الأمد.

ونصح أخضائي التغذية العلاجية بالحرص على تناول عدة أطعمة مفيدة لتقوية المناعة وإعاقة نمو الخلايا السرطانية، وتشمل:

البروكلي والكرنب

يحتويان على مركبات السلفورافان، التي أثبتت الأبحاث فعاليتها في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، خاصة سرطان القولون والثدي.

الثوم والبصل

غنيان بمضادات الأكسدة ومركبات الكبريت العضوي، ولهما دور كبير في تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات.

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين ذات التأثير المضاد للأورام والالتهابات، ويفضل تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاصه.

التوت بأنواعه

مصدر غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تحارب تلف الخلايا وتحمي الحمض النووي من الطفرات.

الطماطم المطهية

تحتوي على مادة الليكوبين التي تزداد فعاليتها عند الطهي، وتعرف بدورها في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بتطور الخلايا السرطانية.

الشاي الأخضر

غني بمركبات البوليفينول، وله خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

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