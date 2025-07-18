للرجال.. 5 علامات تكشف نقص الزنك

كتب – سيد متولي

الزنك عنصر نادر ذو أهميةٍ بالغةٍ للعديد من وظائف الجسم، ومع ذلك، لا يظهر نقصه عادةً إلا عندما تشتد الأعراض، فيما يلي خمسةٌ من أهم المؤشرات التي تدل على نقص الزنك لدى الرجال، ولماذا هو بالغ الأهمية لصحتك.

علامات تشير إلى عدم حصولك على ما يكفي من الزنك

تأخر النمو

من أكثر أعراض نقص الزنك شيوعًا تأخر النمو، خاصةً لدى الأطفال، يشارك الزنك أيضًا في نمو الخلايا وانقسامها، ونقصه يُعيق نمو الجسم.

تقصّف الشعر وتساقطه

يُعدّ تقصّف الشعر وتساقطه من علامات التحذير الأخرى، يحافظ الزنك على صحة أنسجة الشعر والأظافر، وعندما ينخفض مستواه، يُصاب الشعر بالتساقط أو هشاشة الأظافر.

الطفح الجلدي

كما يُعدّ الطفح الجلدي أو التهيّج من علامات نقص الزنك، يلعب الزنك دورًا حيويًا في إصلاح البشرة وشفائها، فبدون الزنك، يصبح الجلد عرضة للعدوى والطفح الجلدي وضعف التئام الجروح.

البراز الرخو أو الإسهال

غالبًا ما يكون البراز الرخو أو الإسهال علامة على ضعف المناعة والجهاز الهضمي بسبب نقص الزنك، ما يؤدي إلى تفاقم سوء امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز النقص.

انخفاض الخصوبة وتقلب المزاج

يمكن أن يؤثر نقص الزنك أيضًا على الصحة الإنجابية والعقلية، تصبح سريع الانفعال أو تعاني من تقلبات مزاجية بسبب الدور الذي يلعبه الزنك في وظيفة الناقل العصبي.

يمكن أن تنخفض الخصوبة أيضًا لدى الرجال، حيث أن الزنك ضروري للوظيفة الإنجابية وتوازن الهرمونات.

أهمية الزنك

تتجاوز أهمية الزنك كل هذه الأعراض، فهو ضروري لجهاز مناعي سليم بحيث يمكن للجسم التعافي بشكل فعال من العدوى، الزنك مفيد في التئام الجروح وتكاثر الخلايا وحتى عمل مستقبلات التذوق والشم، سيتباطأ الجسم في التعافي من العدوى إذا لم يكن لديه ما يكفي من الزنك، ويصبح عرضة للعدوى.

اقرأ أيضا:

أصيب به الفنان خالد سليم.. 10 أعراض لـ ورم الأحبال الصوتية

كيف تؤثر الأطعمة الحارة على القلب والدماغ؟.. فوائد لا تعرفها

في موسمه.. 5 فوائد لتناول التين البرشومي

يتناولها الملايين.. أطعمة ومشروبات شهيرة تسرق دقائق من عمرك

6 صور لـ إلهام شاهين تتألق بإطلالة صيفية - ما سر ارتدائها الأحمر؟