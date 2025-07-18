تخفض الكوليسترول.. 4 فواكه سحرية تقوي القلب

يحتوي دمك على مادة شمعية تُعرف بالكوليسترول، يحتاجها جسمك لبناء خلايا صحية، لكن ارتفاع الكوليسترول قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. هناك حل بسيط (ورائع بالفعل) لخفض الكوليسترول، وهو الفواكه.

وبحسب هارفارد هيلث، فإن بعض الفواكه تعد عوامل ممتازة لخفض الكوليسترول، عند تناولها مع نظام غذائي صحي، فما هي؟.

كيف تساعد الفاكهة على خفض الكوليسترول؟

يشمل المحتوى الغذائي للفاكهة الألياف، إلى جانب الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، يُعدّ محتوى الألياف القابلة للذوبان في الفاكهة العامل الرئيسي الذي يُساعد على خفض مستويات الكوليسترول، ترتبط الألياف القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي بالكوليسترول، وتساعد على التخلص منه من الجسم، إليك أربع فواكه من هذا النوع، تفعل ذلك.

الحمضيات

يُعرف محتوى فيتامين سي في الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون وغيرها، ولكن لا يُذكر كثيرًا دوره في خفض الكوليسترول، تحتوي هذه الفاكهة على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى البكتين، تُظهر الدراسات العلمية أن البكتين يُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، كما يُساعد مزيج الفلافونويدات في البرتقال والجريب فروت على مرونة الشرايين وتقليل الالتهابات.

التفاح

يُظهر المثل الشائع "تفاحة يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب" فوائد حقيقية لصحة القلب، فالبكتين هو المركب الرئيسي الخافض للكوليسترول في التفاح، والذي يوجد إلى جانب الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

يُؤدي تناول التفاح بانتظام إلى انخفاض ملحوظ في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، كما تُساعد مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في التفاح على حماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

الأفوكادو

يتميز الأفوكادو بقوامه الكريمي الذي يميزه عن الفواكه التقليدية، لاحتوائه على كميات وفيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُعتبر صحية، تساعد الدهون الجيدة الموجودة فيه على رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL). تشير الأبحاث إلى أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا يُخفض مستويات الكوليسترول، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

الموز

يلعب الموز دورًا هامًا في خفض مستوى الكوليسترول، تعمل الألياف القابلة للذوبان، إلى جانب الستيرولات النباتية الموجودة فيه، على منع امتصاص الجسم للكوليسترول، كما يوفر الموز الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي والتحكم في الوزن، ما يُفيد صحة القلب.

نصائح للحصول على أقصى استفادة من الفاكهة

يجب تناول الفاكهة كاملة، بما في ذلك قشرتها، للحصول على أقصى قدر من الألياف، (مع ذلك، لا ينطبق هذا على جميع الفواكه) تعتبر الفواكه الطازجة أفضل من العصائر، لأن العصائر تميل إلى إزالة الألياف الغذائية.

ينبغي تناول الفاكهة بمجموعات مختلفة كل أسبوع، للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية.

تناول الفاكهة مع الدهون الصحية التي تحتوي على البروتين للحصول على الطاقة المستدامة.

تعتبر الفواكه مفيدة لصحتك، ولكن حاول عدم الإفراط في تناولها.

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