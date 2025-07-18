احذر تجاهلها.. 5 علامات يصدرها جسمك تشير إلى كسل الكبد

تتزايد أمراض الكبد أكثر من أي وقت مضى، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، شهدت الفترة بين عامي 1990 و2017 زيادة بنسبة 100% في حالات سرطان الكبد الجديدة، ويُعزى ثلثاها إلى التهاب الكبد الفيروسي، و16% لأسباب مجهولة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

والكبد مسؤول عن أكثر من 500 وظيفة حيوية، بدءًا من تنقية الدم ووصولًا إلى مساعدة الهضم، لذا، يُعد الحفاظ على صحة الكبد أمرًا بالغ الأهمية لصحتك العامة وعافيتك.

وعندما يكون الكبد خاملًا، يُرسل جسمك إشارات خفية تُنذر بوجود خلل ما، إليك خمسة أعراض لمشاكل الكبد تتطلب عناية فورية.

التعب والضعف المستمر

هل تشعر بالتعب المستمر، حتى بعد نوم ليلة كاملة؟ ، ليس الأمر عاديًا، غالبًا ما يتجاهل الناس هذه العلامة، ولكن قد يكون ضعف الكبد هو السبب، يعالج الكبد السموم وينتج الجلوكوز الذي يخزن الطاقة، ومع ذلك، عندما يُرهق أو يتضرر، لا يستطيع مواكبة ذلك، ما يجعلك منهكًا، يُعد التعب المزمن عرضًا شائعًا في المراحل المبكرة من خلل وظائف الكبد.

اصفرار الجلد أو العينين

من العلامات المهمة على وجود مشكلة في الكبد اليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد أو العينين، يحدث هذا عندما يعجز الكبد عن معالجة البيليروبين، وهو صبغة صفراء ناتجة عن تحلل خلايا الدم الحمراء، قد يكون اليرقان أيضًا علامة على أمراض مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد، إذا بدت بشرتك أو عيناك مصفرتين، خاصةً مع بول داكن أو براز باهت، فلا تتردد، اطلب العناية الطبية فورًا.

مشاكل في الجهاز الهضمي

هناك علاقة مباشرة بين كسل الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو الغثيان أو فقدان الشهية غير المبرر، فقد يكون ذلك علامة على خلل في وظائف الكبد.

ينتج الكبد الصفراء، وهي ضرورية لتكسير الدهون، عندما يتباطأ إنتاج الصفراء، قد تشعر بعدم الراحة بعد الوجبات الدهنية أو تعاني من عسر الهضم المتكرر.

يمكن أن تشير مشاكل الجهاز الهضمي المستمرة، وخاصةً المقترنة بأعراض أخرى، إلى إجهاد الكبد.

حكة الجلد

حكة الجلد علامةٌ حاسمة على أن الكبد قد لا يعمل كما ينبغي، حكة الجلد، خاصةً دون طفح جلدي واضح، علامةٌ على خللٍ في وظائف الكبد.

عندما يُكافح الكبد لتصفية السموم، تتراكم في الدم وتُهيّج الجلد، الحكة، التي غالبًا ما تتفاقم ليلًا، هي عرضٌ شائعٌ لركود الصفراء، وهي حالةٌ يُعيق فيها تدفق الصفراء، إذا استمرت الحكة، فمن المهم استشارة طبيب وإجراء فحص وظائف الكبد.

سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف

إذا كنت تُصاب بالكدمات بسهولة، فلا يجب تجاهلها، هذا ليس طبيعيًا، وبالمثل، يُعدّ نزيف الأنف المتكرر علامة على احتمال وجود مشاكل في الكبد.

يُنتج الكبد بروتينات ضرورية لتخثر الدم، ولكن عندما يكون بطيئًا، تقلّ عوامل التخثر، ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالكدمات أو استمرار النزيف من الجروح الطفيفة.

يُعدّ هذا مؤشرًا خطيرًا على تلف الكبد، خاصةً في الحالات المزمنة مثل مرض الكبد الدهني، إذا لاحظت كدمات غير عادية، فلا تتجاهلها؛ بل افحصها.

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