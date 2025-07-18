جلطات الصيف.. روشتة سحرية من جمال شعبان لحماية قلبك

كتبت- أسماء مرسي:

يعتقد الكثيرون أن فصل الشتاء هو الموسم الوحيد للجلطات، ولكن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، يوضح أن فصل الصيف أصبح يشكل خطرا للإصابة بالجلطات، يعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ما يؤدي إلى زيادة التعرق والجفاف، وبالتالي ارتفاع خطر حدوث الجلطات، لذا، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحماية خلال أشهر الصيف الحارة.

توصيات للوقاية من مخاطر حر الصيف

ذكر "شعبان" خلال تقديم برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المُذاع على قناة "الشمس" مجموعة من النصائح الفعالة للتعامل مع موجات الحر الشديدة وتجنب مخاطرها الصحية:

تعديل مواعيد العمل

لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة في أوقات الذروة،من الضروري تعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ مبكرا جدا، مثل الساعة 6 صباحا، وتنتهي قبل فترة الظهيرة، هذا يساعد على تقليل التعرض المباشر للحرارة الشديدة.

غطاء الرأس

إذا كنت مضطرا للخروج خلال النهار، عليك تغطية رأسك باستخدام قبعة أو شمسية، هذا يوفر حماية أساسية ضد ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

شرب السوائل بكثرة

الإكثار من شرب الماء البارد وليس المثلج أمر حيوي، الماء المثلج يسبب التهاب الحلق وينشط العصب الحائر، ما يؤثر سلبا على كهرباء القلب.

الأطعمة والمشروبات المناسبة

التركيز أيضا على تناول العصائر الطبيعية الطازجة مثل عصير القصب والبطيخ الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء ومادة الليكوبين المضادة للأكسدة، كما يُنصح بالإكثار من الخضروات والفواكه الصيفية الغنية بالماء والفيتامينات.

تجنب بعض الأطعمة والمشروبات

يفضل الابتعاد عن الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل التي تزيد من حرارة الجسم، والتقليل أيضا من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تسبب الجفاف.

الملابس المناسبة

يجب أيضا اختيار ملابس قطنية أو من أقمشة طبيعية وفاتحة اللون، ويفضل أن تكون بيضاء، هذه الأنواع لا تحبس الحرارة وتساعد على امتصاص العرق، ما يحافظ على برودة الجسم وراحته.

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