5 خضروات تساعد على تطهير الكبد من السموم

كتب – سيد متولي:

يمكن لبعض الخضروات أن تساعد على تطهير الكبد من السموم، وبالتالي الحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي في الجسم.

واستعرض موقع timesofindia، خمسة خضروات تساعد على تطهير الكبد من السموم، كالتالي:

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من بيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، وعلى فلافونويدات نباتية، تساعد هذه المركبات على حماية الكبد من التلف، وتعزيز تدفق الصفراء، وتحسين وظائف الكبد بشكل عام، بما في ذلك إزالة السموم والنشاط الإنزيمي.

الخضروات الصليبية تشتهر الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، بقدرتها على إزالة السموم، فهي مصدر مهم للجلوتاثيون، وهو مضاد أكسدة قوي يحفز إنزيمات التطهير الضرورية لتنقية الجسم من المواد المسرطنة والمركبات السامة الأخرى.

البنجر

البنجر معروف بخصائصه الوقائية للكبد، إذ يحتوي على البيتالين، وهي أصباغ تعطيه لونه الأحمر الداكن، هذه المركبات فعالة في تقليل التهاب الكبد وتعزيز عملية إزالة السموم، كما تعد البيتالينات مفيدة في إزالة سموم المواد الغريبة، بما في ذلك السموم البيئية.

الثوم

الثوم مفيد لصحة الكبد، فهو يحتوي على مركبات الكبريت الضرورية لتنشيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم والفضلات من الجسم.

تعد هذه المركبات الكبريتية أساسية للعديد من مسارات إزالة السموم في الكبد، وخاصة مسار "الكبريتات" الذي يساعد على الإخراج، وبينما يعتبر الثوم النيء أفضل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفوائد، إلا أن طهيه يقدم فوائد عديدة.

الخضروات الورقية الخضراء الخضراوات الورقية، مثل: السبانخ والكرنب، مهمة لصحة الكبد، فهي غنية بالكلوروفيل، وتساعد على امتصاص السموم من مجرى الدم (مثل التلوث والغبار)، ما يعزز عملية إزالة السموم من الكبد.

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