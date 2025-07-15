عدو خفي في بيتك.. طعام يدمر صحة كبدك والكلى دون أن تدري

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكبد والكلى هما خط الدفاع الأول في إزالة السموم من الجسم، لكن بعض الأطعمة اليومية تؤثر عليهما سلبًا دون أن نشعر.

في هذا التقرير نكشف عن "العدو الصامت" الذي يستهلكه كثيرون داخل البيت، وفق موقعي" economictimes"، "indiatimes".

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

هذه المشروبات مليئة بـ الفركتوز وحمض الفوسفوريك، ما يعزز تراكم الدهون في الكبد، ويشكل ضغطًا زائدًا على الكلى بفضل المضافات الصناعية والسكريات الزائدة.

المشروبات السكرية تضاعف خطر دهون الكبد وتؤثر على وظائفه والكلى .

الأطعمة المالحة والمصنّعة

المعلبات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة تمد الجسم بكميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة، مما يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى إرهاق الكلى.

أيضًا، الصوديوم الزائد يساهم في تجمع السوائل بالكبد وتزيد من ضغطه.

الأطعمة الغنية بالصوديوم تزيد من ضغط الدم وتجهد الكلى، بحسب دراسة مؤسسة الكلى.

الدهون المشبعة والمتحولة

الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية والجاهزة والمخبوزات الصناعية تسبب التهابًا في الكبد، وقد تؤدي إلى الكبد الدهني، بينما ترهق الكلى في إزالة الدهون والسموم المصاحبة لها.

اللحوم الحمراء والبروتين الزائد

اللحوم الحمراء تحتوي على بروتينات ودهون يصعب تفكيكها سريعًا في الكبد، كما تحدث مخلفات نيتروجينية تضغط على الكلى لتفريغها.

ولذلك، يُنصح بالاعتماد على البروتين النباتي أو اللحوم البيضاء، لأن الإفراط في البروتين الحيواني يُنشئ نفايات تتراكم في الكلى ويؤثر على صحة الكبد.

اقرأ أيضا:

بـ10 جنيهات.. حسام موافي يكشف عن تحليل بسيط قد ينقذ حياتك

علامات صامتة.. 7 أعراض تكشف سرطان المرارة مبكرا

جريئة وصادمة..15 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات بأسبوع الموضة في باريس

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير المانجو.. مفاجأة

3 عادات تسبب تلف الكبد.. تجنبها على الفور