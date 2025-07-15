يقلل مستويات الحديد بالجسم.. احذر الإكثار من هذا المشروب الشائع

كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإفراط في تناول مشروب "الماتشا" يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب وضيق التنفس ومشكلات القلب.

ورغم أن هذا المشروب يزيد التركيز ويقلل الشعور بالقلق ويخفض ضغط الدم، لكن استهلاكه بكثرة قد يؤدي إلى نقص الحديد وإذا تُرك دون علاج فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالتهابات حادة وقصور القلب المهدد للحياة.

والحديد الموجود في اللحوم الحمراء والخضراوات ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأعضاء وأيضا لصحة الجهاز المناعي.

وتعد المراهقات والنساء الحوامل أو بعد انقطاع الطمث هن الأكثر عرضة لخطر نقص الحديد المرتبط بمشروب الماتشا.

وقالت خبيرة التغذية البريطانية جينين بومجارتنر: "يجب أن يدرك الأشخاص المخاطر المحتملة للإفراط في تناول هذا المشروب".

وتابعت: "الماتشا مسحوق أخضر غني بالكافيين يصنع من أوراق نبتة الكاميليا الصينية المطحونة، وهي نوع من الشاي الأخضر".

وأشارت: "تناوله باعتدال قد يحسن وظائف الدماغ ويقلل التوتر ويساعد على إنقاص الوزن.

وأضافت: "الإفراط في تناوله يؤدي إلى نقص الحديد، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من التانينات وهو المركب الذي يعطيه نكهته".

وكشفت دراسة أجراها باحثون من الصين أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من الماتشا قد يقلل من امتصاص الحديد".

ويعد نقص الحديد مشكلةً صحية قد تسبب فقر الدم واصفرار الجلد والدوار والاكتئاب.

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