ما السبب وراء الرغبة في تناول الطعام بعد منتصف الليل.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور محمد الزغبي يقول، إن الرغبة في تناول الطعام بعد منتصف الليل، أو ما يُعرف بـ الجوع الليلي، ظاهرة شائعة وليست مجرد عادة سيئة، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين عوامل فسيولوجية، هرمونية، ونفسية.

اختلال الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع

هرمون الجريلين

وأضاف أخصائي التغدية العلاجية والرياضية، يُعرف بهرمون الجوع، وتزداد مستوياته عندما تكون المعدة فارغة، محفزًا الشهية، قلة النوم تزيد من إفراز هذا الهرمون، مما يجعلك تشعر بالجوع أكثر خلال الليل.

هرمون الليبتين

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، يُعرف بهرمون الشبع، وتفرزه الخلايا الدهنية ليخبر الدماغ بأن الجسم لديه طاقة كافية، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، تنخفض مستويات الليبتين، مما يرسل إشارات خاطئة للدماغ بأن الجسم يحتاج للمزيد من الطعام.

هرمون الكورتيزول

وأكد، يُعرف بهرمون التوتر، مستوياته ترتفع في حالات الإجهاد وقلة النوم، مما يمكن أن يزيد من الرغبة في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

قلة النوم أو اضطراباته

الساعة البيولوجية المضطربة

وأشار الزغبي إلى أن جسمك لديه ساعة بيولوجية داخلية تنظم وظائفه، بما في ذلك الشهية والنوم، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو يكون نومك مضطربًا، تتأثر هذه الساعة، الجسم لا يتوقع تناول الطعام في منتصف الليل، وعندما يحدث اضطراب في النوم، يمكن أن تزداد إشارات الجوع.

زيادة الشهية للطعام غير الصحي

واختتم:" قلة النوم لا تزيد من شعورك بالجوع فحسب، بل تجعلك تميل لاختيار الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، السكريات، والدهون، والتي تمنح شعورًا سريعًا بالطاقة أو الراحة.".

العادات الغذائية غير المنتظمة خلال اليوم، وفقًا لـ healthline.

إذا كنت لا تتناول كميات كافية من الطعام خلال النهار، أو تتخطى وجبات رئيسية (خاصة الفطور أو الغداء)، فإن جسمك سيشعر بالحرمان، هذا النقص في السعرات الحرارية يمكن أن يدفعك للشعور بالجوع الشديد في الليل لتعويض النقص.

الوجبات غير المتوازنة

تناول وجبات غنية بالسكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة (مثل الحلويات، المعجنات) يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم يتبعه انخفاض حاد، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع مرة أخرى بعد فترة قصيرة، حتى لو كنت قد أكلت للتو.

العوامل النفسية والعاطفية

التوتر والقلق والاكتئاب

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الطعام كوسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية، قد يكون الملل، الوحدة، القلق، أو الاكتئاب هي المحفز لتناول الطعام في منتصف الليل، وليس الجوع الفعلي. الطعام يوفر راحة مؤقتة.

متلازمة الأكل الليلي (Night Eating Syndrome - NES):

هي حالة تتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام بعد وجبة العشاء أو الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام. غالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض مثل الأرق، فقدان الشهية في الصباح، والشعور بالاكتئاب الذي يزداد سوءًا في المساء. هذه المتلازمة تعتبر اضطرابًا في الأكل وتتطلب تدخلًا طبيًا.

كيف تتعامل مع الرغبة في تناول الطعام بعد منتصف الليل؟

- حاول النوم 7-9 ساعات يوميًا لتحسين توازن الهرمونات.

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- تناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم، مع التركيز على البروتين، الألياف، والكربوهيدرات المعقدة لضمان الشبع.

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- ابحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر والقلق، مثل التأمل، ممارسة الرياضة، أو الهوايات.

- أحيانًا، يُخلط بين العطش والجوع، اشرب كوبًا من الماء أولاً.

- قلل من السكريات والكربوهيدرات المكررة في المساء.

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