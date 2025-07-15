تمنع أمراض القلب والدماغ.. نوع طعام يخفض ضغط الدم خلال ساعتين

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض التعديلات البسيطة في نظامك الغذائي أن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، خلال ساعتين فقط، ما قد يعمل على منع أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبحسب صحيفة ميرور، فإن ارتفاع ضغط الدم يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الكلى وضعف البصر.

وأكد أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينجز كوليدج لندن، تيم سبيكتور، أن زيادة تناول البوتاسيوم يساعد على طرد الصوديوم (الملح) من الجسم، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الألياف، التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

وبحسب الخبير، فإن تناول 5 جرامات إضافية من الألياف يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم بضعف ما يخفضه تقليل الملح، مشيرا إلى أهمية الفاصوليا، وخصوصا الأنواع الداكنة مثل الفاصوليا الحمراء والسوداء، في دعم صحة الأوعية الدموية.

وكشفت أبحاث جامعة مانيتوبا، في كندا، أن تناول الفاصوليا الحمراء يقلل ضغط الدم خلال ساعتين، مقارنة بتناول الأرز، كما أن الفاصوليا الداكنة فعالة جدا في تحسين ضغط الدم.

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