دون فحص دم.. 5 أعراض تشير إلى الإصابة بالسكري

كتب – سيد متولي

ما قبل السكري هو حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإصابة بمرض السكري، إذا تم اكتشافها في الوقت المناسب، فيمكن الشفاء منها بشكل كبير، ومع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل صحيح، يمكنك العودة إلى مرحلة ما قبل السكري في غضون شهرين.

وفي حين يتم تأكيد الإصابة بمقدمات السكري عن طريق فحص الدم، يظهر جسمك أيضًا بعض العلامات التي تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم، والتي تستدعي إجراء فحص، إليك خمس علامات تحذيرية، بحسب موقع هيلث.

العطش الشديد والتبول

من العلامات المبكرة لارتفاع سكر الدم زيادة الشعور بالعطش، فعندما يكون سكر الدم مرتفعًا جدًا، تعمل كليتاك بجهد أكبر للتخلص من السكر الزائد عن طريق إنتاج المزيد من البول، وهذا يؤدي إلى كثرة التبول، ما قد يؤدي إلى الجفاف.

يشكل هذا حلقة مفرغة، فبسبب الجفاف، قد تشعر بعطش شديد طوال الوقت، حتى مع شرب الماء بانتظام، إذا لاحظت أنك تشعر بالعطش باستمرار وتزور الحمام بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

التعب المزمن

إذا شعرت بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية، ارتفاع سكر الدم قد يؤثر على كيفية استخدام جسمك للجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة.

عندما لا تحصل خلاياك على ما يكفي من الجلوكوز، فقد تشعر بالضعف والتعب، يختلف هذا التعب عن التعب الطبيعي لأنه لا يزول بسهولة (حتى بعد الراحة)، قد تجد صعوبة في التركيز أو البقاء متيقظًا خلال النهار، إذا كنت تعاني من تعب مستمر، يشمل أيضًا النعاس أثناء النهار، فقد حان الوقت لإجراء فحص.

بقع داكنة من الجلد

أحيانًا، تظهر أعراض ما قبل السكري على الجلد، قد تظهر بقع جلدية داكنة وسميكة ومخملية في مناطق معينة، مثل مؤخرة الرقبة، أو تحت الإبطين، أو حول الفخذ، تُسمى هذه الحالة "الشواك الأسود".

تظهر هذه البقع الداكنة بسبب ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، وهو أمر شائع في مرحلة ما قبل السكري. إذا لاحظت هذه التغيرات في بشرتك، خاصةً إذا ظهرت فجأة أو ساءت، فهذه علامة على أن جسمك قد يواجه صعوبة في التحكم بمستوى السكر في الدم.

الجروح بطيئة الشفاء

يمكن أن يؤثر ارتفاع سكر الدم على قدرة جسمك على التئام الجروح بشكل صحيح، إذا لاحظت أن حتى الجروح أو الكدمات الصغيرة تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمقدمات السكري.

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يضعف جهاز المناعة لديك، وقد يقل تدفق الدم إلى الجلد، هذا يُبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى، إذا كنت تعاني من جروح لا تلتئم بسرعة، فمن المهم إجراء فحص طبي.

زيادة الجوع

غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري بالجوع بشكل متكرر، حتى بعد تناول الوجبات، يحدث هذا لأن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الجلوكوز للحصول على الطاقة، فيرسل الدماغ إشارات لتناول المزيد من الطعام، حتى لو لم تكن جائعًا فعليًا.

قد يؤدي هذا الجوع المتزايد إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، ما يصعب التحكم في مستوى السكر في الدم، إذا لاحظت أنك تشعر بالجوع الدائم أو تشتهي الطعام، وخاصة الأطعمة السكرية والنشوية، فقد يكون ذلك إشارة من جسمك إلى وجود مشكلة.

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