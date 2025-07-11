ظنت أنها مرهقة.. سيدة تكتشف إصابتها بمرض قلبي قاتل

كتبت- أسماء مرسي:

ظنت ريتشل فريدمان، طالبة الدراسات العليا في نيويورك، أن شعورها بالإرهاق المستمر وصعوبة التنفس بعد المهام اليومية البسيطة، مثل صعود الدرج أو التسوق، كان مجرد دليل على حاجتها لإنقاص الوزن وتحسين لياقتها، لكن، كانت هذه الأعراض إشارات تحذيرية لمرض قلبي خطير لم تكن تعلم بوجوده، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بداية الأعراض والتشخيص الصادم

بعد دخولها المستشفى، أظهر تخطيط كهربية القلب (EKG) أن قلب ريتشل يعاني من عدم انتظام في ضرباته، ورغم أن الأطباء حاولوا طمأنتها في البداية، أصرت والدتها على إجراء المزيد من الفحوصات.

كشف تخطيط صدى القلب في أحد المراكز الطبية عن إصابتها بمرض اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي.

تُعد هذه الحالة الوراثية نادرة، إذ تصيب شخصا واحدا من بين كل 500، تتسبب في زيادة تدريجية بسماكة جدران القلب، ما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي.

صُدمت ريتشل، عندما علمت أن سمك عضلة قلبها وصل إلى أكثر من 30 ميليمترا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي.

رحلة العلاج والتعافي

تؤدي زيادة سمك عضلة القلب، خاصة في الحاجز الذي يفصل حجرتي القلب السفليتين، إلى إجهاد القلب لضخ الدم، ما يسبب ضربات قلب غير منتظمة وسكتة قلبية.

بدأت ريتشل بتناول الأدوية لتقليل معدل ضربات القلب والكوليسترول واسترخاء القلب، بعد ثلاثة أشهر، زُرع لها جهاز مزيل الرجفان في صدرها.

رغم فقدانها المزيد من وزنها لتخفيف الضغط على قلبها، لم تتحسن أعراضها بشكل كاف، وصف طبيب القلب المعالج، حالتها بأنها "محفوفة بالمخاطر للغاية"، حيث كانت تعاني من نوبات إغماء متكررة على الرغم من العلاج.

بعد 15 شهرا من التشخيص، خضعت ريتشل لعملية استئصال عضلة الحاجز الأذيني، وهي جراحة قلب مفتوح لإزالة الجزء المتسمك من أنسجة القلب، تبعت الجراحة أربعة أشهر من إعادة تأهيل القلب.

حياة جديدة بقلب سليم

بعد الجراحة، استعادت حياتها الطبيعية بالكامل، لم تعد تشكو من آلام الصدر أو ضيق التنفس، وأصبحت تستمتع بالأنشطة اليومية كالمشي لمسافات طويلة وصعود الدرج دون أي مشقة.

تعبر ريتشل عن امتنانها العميق لأطبائها بقولها: "لم تنقذوا حياتي فحسب، بل غيرتموها أيضًا".

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