وداعا للألم.. فيتامين يقي من تسوس الأسنان بنسبة 50%

كتبت- شيماء مرسي:

تسوس الأسنان من أكثر الأمراض المزمنة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويمكن أن يؤدي إلى الألم والعدوى وفقدان الأسنان.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية وجود صلة بين تسوس الأسنان ونقص الفيتامينات، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضحت الدراسة أن تناول فيتامين د قد يقلل من الإصابة بتسوس الأسنان.

العلاقة بين تسوس الأسنان وفيتامين د فيتامين د يرتبط بانخفاض معدل الإصابة بتسوس الأسنان بنسبة 50%.

ولفهم العلاقة بين فيتامين د وتسوس الأسنان، قام الباحثون بمراجعة وتحليل دقيق لـ 24 تجربة وشملت ما يقرب من 3000 طفل في عدة دول مختلفة، مما يوفر قاعدة بيانات غنية وواسعة النطاق لتقييم تأثير فيتامين د على صحة الأسنان.

وأشارت الدراسة أن فيتامين د مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بتسوس الأسنان بنسبة 50%. ما هو فيتامين د ؟ عنصر غذائي أساسي قابل للذوبان في الدهون ويودي دورا محوريا في الجسم، كما أنه يسهم في العديد من الوظائف الحيوية والحفاظ على صحة العظام وتقوية المناعة وتحسين الحالة المزاجية.

وقد ينتج جسمنا فيتامين د بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس. وعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، فإنه ينتج فيتامين د بشكل طبيعي من الكوليسترول.

وتتفاعل أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع ب (UVB) مع الكوليسترول في خلايا الجلد، مما يحفز عملية تخليق فيتامين د.

ويمكنك أيضا الحصول على هذا العنصر الغذائي من الأسماك الدهنية (السلمون، والماكريل) وصفار البيض والحليب وعصير البرتقال.

دور فيتامين د في الوقاية من تسوس الأسنان فيتامين د مفيد في علاج تسوس الأسنان ومكافحة التسوس.