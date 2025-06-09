لا تتجاهلها.. أعراض للإصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، المعروف بـ"القاتل الصامت"، هو حالة صحية شائعة تصيب العديد من الأفراد دون أن تظهر عليهم أعراض واضحة.

ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات في الحالات المتقدمة أو الحادة.

الأعراض المحتملة لارتفاع ضغط الدم، وفق "مايو كلينك".

في معظم الحالات، لا يُظهر ارتفاع ضغط الدم أي أعراض، مما يجعل الكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية.

ومع ذلك، في الحالات الشديدة أو الأزمات الارتفاعية، قد تظهر بعض الأعراض، مثل:

صداع شديد

دوار أو دوخة

غثيان أو قيء

ضبابية في الرؤية

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

نزيف الأنف

خفقان القلب

تغيرات في مستوى الوعي أو الارتباك

نزيف في العين أو ظهور بقع دموية

نوبات صرع

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى الطوارئ فورًا، حيث قد تكون علامة على أزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

كيفية قياس ضغط الدم

يتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز قياس الضغط (الزئبقي أو الرقمي)، حيث يُسجل كرقمين:

الرقم العلوي (الانقباضي): يمثل الضغط أثناء انقباض القلب.

الرقم السفلي (الانبساطي): يمثل الضغط أثناء استرخاء القلب بين النبضات.

يُعتبر الضغط الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبقي أي قراءة أعلى من ذلك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم. يُوصى بقياس ضغط الدم بانتظام، خاصة للأشخاص فوق سن الأربعين أو الذين لديهم عوامل خطر.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم:

التقدم في العمر

التاريخ العائلي

السمنة أو زيادة الوزن

قلة النشاط البدني

التدخين أو استخدام التبغ

الإفراط في تناول الكحول

نظام غذائي غني بالملح (الصوديوم)

بعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى أو اضطرابات الغدة الدرقية

استخدام بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو أدوية البرد

من المهم مراقبة هذه العوامل واتخاذ خطوات للحد منها للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية والإدارة

لإدارة ضغط الدم والحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبيعية، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

اتباع نظام غذائي متوازن مثل حمية DASH، التي تركز على الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ممارسة النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

الحد من تناول الصوديوم (الملح) إلى أقل من 1500 ملغ يوميًا.

الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

مراقبة ضغط الدم بانتظام، خاصة إذا كنت في فئة خطر.

استشارة الطبيب بانتظام ومتابعة أي أدوية موصوفة.

م