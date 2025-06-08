حارب البرد.. كيف تستخدم المروحة "من غير ما تتعب؟"

كتب – سيد متولي

في فصل الصيف، يلجأ الملايين من الأشخاص إلى استخدام المروحة من أجل تلطيف الجو ومحاربة الطقس الحار، لكن البعض قد يصاب بنزلات البرد، فكيف تحمي نفسك؟.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، يقول الخبراء إن ترك المروحة تعمل طوال الليل قد يسبب مشكلات صحية، بحسب مارتن سيلي، خبير النوم في MattressNextDay.

وحذر الخبير، من أن ترك المروحة تعمل طوال الليل قد يُسبب أضرارًا غير متوقعة، كاشفا الأسباب الرئيسية لتجنب النوم والمروحة تعمل طوال الليل.

وقال، إن المراوح لا تُحرّك الهواء فحسب، بل تُوزّع أيضًا الغبار وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى التي ترسبت على أثاثك وشفرات المروحة.

وتابع: "إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض بشكل كبير بين عشية وضحاها، ما يؤدي إلى العطس والسعال والاحتقان بحلول الصباح."

وأضاف الخبير، أن تدفق الهواء المستمر من المروحة يمكن أن يؤدي إلى جفاف بشرتك وعينيك وممراتك الأنفية، وهناك سبب آخر وهو أنه قد يسبب جفاف العين والجلد.

"قد يسبب هذا الجفاف تهيجًا والتهابًا في الحلق، بل وقد يحفز جسمك على إنتاج كمية زائدة من المخاط، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاحتقان وعدم الراحة."

وقد يؤدي ترك المروحة تعمل طوال الليل أيضًا إلى الإصابة بالصداع، حيث يمكن للهواء البارد والجاف أن يهيج المناطق الحساسة ويؤدي إلى الصداع.

وإذا كنت تبحث عن طرق أخرى للبقاء هادئًا دون ترك المروحة تعمل، فقد اقترح مارتن طريقة قد تنجح.

وقال: "إن ترطيب قطعة قماش أو منشفة بالماء البارد واستخدامها كغطاء خفيف يمكن أن يكون له تأثير تبريد تبخيري طبيعي، عندما يتبخر الماء، فإنه يسحب الحرارة بعيدًا عن جسمك، ما يساعدك على الشعور بالبرودة دون الحاجة إلى استخدام المروحة بشكل مستمر".

وتابع: "للحصول على أفضل النتائج، قم بدمج هذا مع مروحة مضبوطة على مؤقت لتدوير الهواء البارد لفترة وجيزة قبل إيقاف تشغيلها."

إذا كنت تبحث عن طريقة أخرى للبقاء هادئًا ، فهناك طريقة أخرى قد تنجح.

يمكنك وضع معصميك تحت الماء البارد لبضع دقائق قبل النوم، أو نقع قدميك فيه، تساعد نقاط النبض هذه على خفض درجة حرارة جسمك بسرعة.

من خلال إجراء هذه التغييرات البسيطة، يمكنك ضمان الحصول على نوم جيد ليلاً على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة مع إعطاء الأولوية لصحتك وراحتك.

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