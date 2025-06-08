يتناولها كثيرون.. وجبة شائعة تزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 55%

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة الشائعة، والتي يفضل تناولها العديد من الأشخاص حول العالم، أن تزيد خطر الإصابة بالسرطان، دون أن ندري.

وبحسب الدكتور تيم تويتان، أخصائي الأورام في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان بنيويورك، فإن تناول وجبة "النودلز" الفورية بانتظام، يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وأكد أخصائي الأورام، في فيديو عبر إنستجرام، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تضعف بطانة المعدة، الأمر الذي يصبح بيئة خصبة لنمو بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري" (H. pylori)، والتي تعتبر من أقوى مسببات سرطان المعدة، وفقا لـ"ديلي ميل".

وحذر "تويتان" من أن النظام الغذائي عالي الملح، مثل النودلز الفورية، قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 55%، بل وتزداد النسبة حال وجود بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري".

ويمكن لبكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري"، أن تصيب حوالي 40% من الناس، وغالبا لا تظهر أعراض في البداية، لكنها قد تسبب قرحة المعدة، وعسر الهضم، والانتفاخ والغثيان، وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تتحول إلى عامل رئيسي للإصابة بسرطان المعدة، مع زيادة تناول الملح.

ونصح الطبيب بتقليل استهلاك الملح إلى ملعقة صغيرة واحدة يوميا كحد أقصى، للحفاظ على الصحة، وتجنب زيادة مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.

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