واقعة غريبة.. ضيف يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ضيف خلال بث مباشر لأحد البرامج التلفزيونية.

وجاء هذا الاعتقال بعد أن أثار الضيف شكوك قوية حول تورطه في جريمة قتل غامضة وقعت قبل أربع سنوات، وفقا لقناة "atv" وموقع "takvim".

وكان المتهم، ويدعى أحمد، ضيف على برنامج تلفزيوني مخصص لقضايا الأشخاص المفقودين.

وخلال ظهوره أدلى بتصريحات متضاربة أثارت الشكوك حول اختفاء صديقه ورفيق سكنه ويدعى "إمره ألفرين".

وخلال البث المباشر للبرنامج، ظهرت عائلة إمره ووجهت اتهامات مباشرة وصريحة إلى إحدى قريباته، وهي عمته المقيمة في مدينة يالوفا.

واتهمتها العائلة بالضلوع في مقتل إمره ودفن جثمانه في حديقة منزلها.

وتوجه والد الضحية، حمدي ألفرين، إلى النيابة العامة في يالوفا لتقديم بلاغ رسمي، مطالبا بفتح تحقيق فوري في القضية.

وبناءً على تعليمات من نيابة يالوفا، تحركت وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة التركية (JASAT)، وبدأت تحقيق شمل مراجعة شهادات الشهود وتحليل المعطيات الجديدة.

وخلال متابعة المحققين لحلقة جديدة من البرنامج، لاحظوا أن أحمد يقدم روايات متناقضة ومتضاربة حول ظروف اختفاء صديقه، وهذا التناقض دفعهم إلى اتخاذ قرار فوري بتوقيفه وهو لا يزال داخل الاستوديو.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم استمر في استخدام هاتف الضحية بعد اختفائه، مما زاد من حدة الشكوك حول احتمالية تورطه في القضية أو علمه بتفاصيل ما جرى.

وتم اقتياد المشتبه به إلى التحقيق، بينما تواصل الجهات الأمنية استجوابه بشكل مكثف للكشف عن مصير الضحية وتحديد المسؤولين عن اختفائه.

https://www.takvim.com.tr/galeri/televizyon/emrah-elveren-olayinda-ahmet-beyden-muge-anliya-celiskili-yanitlar-gozler-cezaevindeki-ogluna-cevrildi/2

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