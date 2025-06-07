6 فواكه غنية بالبوتاسيوم.. احرص عليها يوميا

البوتاسيوم من المعادن الأساسية التي تؤدي دورا حيويا في العديد من وظائف الجسم، مثل تنظيم ضغط الدم، ودعم صحة القلب، والحفاظ على توازن السوائل.

فيما يلي، إليكم 6 فواكه مصادر ممتازة لهذا المعدن المهم، وفقا لموقع "NBC".

الجاك فروت

يوفر كوب واحد من الجاك فروت ما يقارب 739 ملليجرامًا من البوتاسيوم، تتميز هذه الفاكهة بقدرتها على التحول؛ فعندما تنضج، تصبح حلوة وتُستهلك طازجة كأي فاكهة أخرى.

الخوخ المجفف

إضافة إلى غناه بالبوتاسيوم، الخوخ المجفف مصدرا ممتازا للألياف ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الجوافة

لا تقتصر فوائد الجوافة على البوتاسيوم فحسب، بل هي أيضًا مصدر غني بالمغنيسيوم والبروتين والألياف وفيتامين C، ما يُسهم في تحسين صحة القلب، وتخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

الكيوي

بالإضافة إلى محتواه العالي من الألياف وفيتامين C، يحتوي الكيوي على اللوتين، وهو مضاد للأكسدة يُعرف بفوائده لصحة العين.

الشمام

هو أيضًا غني بفيتاميني A وC، ويحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يُعززان صحة البصر.

الموز

رغم أن الموز يحتوي على كربوهيدرات أكثر من بعض الفواكه والخضروات الأخرى، إلا أن تناول موزة واحدة يوميًا طريقة ممتازة للحصول على كمية جيدة من البوتاسيوم.

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