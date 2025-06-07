أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تقي من الأمراض المزمنة

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تناول مجموعة من مركبات الفلافونويدات الغذائية يقلل بشكل كبير من مخاطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.

توجد هذه المركبات الطبيعية في الفواكه، الخضراوات، المكسرات، البقوليات، والشاي، وتقدم فوائد صحية متعددة بفضل خصائصها المتنوعة.

الفلافونويدات.. مضادات للأكسدة والالتهابات

تُعرف الفلافونويدات بكونها مضادات قوية للأكسدة والالتهابات، ولها أيضًا خصائص مضادة للسرطان وتحمي القلب، ما يجعلها ضرورية في الوقاية من الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

فوائد صحية

شملت الدراسة أكثر من 124 ألف شخص من "البنك الحيوي البريطاني"، وكشفت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا أكبر تنوع من الفلافونويدات انخفض لديهم خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 14%، كما لوحظ انخفاض في خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب والأوعية الدموية: بنسبة 10%.

السكري من النوع الثاني: بنسبة 20%.

السرطان: بنسبة 8%.

أمراض الجهاز التنفسي: بنسبة 8%.

الكمية المناسبة لتحقيق أقصى فائدة

وجدت الدراسة أن تناول حوالي 500 ملجم من الفلافونويدات يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة الكلي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل (حوالي 230 ملجم يوميًا).

لتحقيق أقصى حماية ضد السكري، السرطان، وأمراض التنكس العصبي، أشارت الدراسة إلى أن أدنى خطر لوحظ لدى المشاركين الذين تناولوا كميات أعلى من الفلافونويدات، تصل إلى حوالي 1400 ملجم يوميًا.

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