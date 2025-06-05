كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد أهمية التعامل الصحيح مع اللحوم النيئة لضمان سلامة الأضحية والحفاظ على صحة المستهلكين.

في هذا السياق، قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات المهمة للتعامل مع اللحوم وتحضيرها بأمان، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة، وفقا لمنشورا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

- الحرص على غسل اليدين جيدا.

- بعد عملية التقطيع، من الضروري تصفية اللحوم تماما من أي دماء زائدة.

- عند حفظ اللحوم، يجب وضعها في أوعية محكمة الإغلاق أو أكياس مخصصة للتخزين.

- يُنصح بتفريغ الأكياس من الهواء بعد وضع اللحوم بداخلها.

- يوصي أيضا بتقسيم اللحوم في أكياس شفافة وليست سوداء.

- من الضروري تجنب غسل اللحوم قبل التبريد أو التجميد.

- الحرص على تجميد اللحم في الفريزر بعد التبريد لمدة كافية.

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