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احذر الإفراط.. ما كمية الآيس كريم المسموح بتناولها؟

09:00 ص الخميس 05 يونيو 2025

الآيس كريم

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تشير الدكتورة صوفيا كوفانوفا خبيرة التغذية إلى أنه عند تناول الآيس كريم يجب ألا تتجاوز الكمية حصة معيارية واحدة (تحتوي على 400 سعرة حرارية) يوميا للبالغين.

وتقول: "الآيس كريم منتج غني بالدهون والسكريات، ومزجهما يوميا ليس صحيا، لذلك إذا كان الشخص يرغب في إضافته إلى نظامه الغذائي بشكل متكرر، فعليه اختيار أنواع أخف - آيس كريم الفواكه، أو آيس كريم الثمار".

ووفقا لها، يعتبر الآيس كريم الدهني، أقل فائدة للصحة من بين الأنواع التي تباع، لذلك من الأفضل تناول الحلويات المنزلية المصنوعة من الفواكه والثمار المجمدة، فهي بديل مناسب للكبار والصغار.

وتقول: "أحد الخيارات مثلا، هو تجميد موزة، ثم خفقها في الخلاط مع الثمار، وللحصول على نكهة حليبية، يمكن إضافة القليل من الكريمة بنسبة دهون لا تزيد عن 10 بالمئة، كما يمكن صنع مثلجات الفواكه من العصير الطبيعي لأن هذه الحلويات أكثر أمانا وتسمح بالتحكم في تركيبها ونسب مكوناتها".

أما بالنسبة للأطفال، التوصيات المتعلقة بالكمية متشابهة، ولكن يفضل إعطاء الأفضلية للمنتجات الطبيعية أو التي تحضر في البيت، ويجب أن يقتصر عدد الحصص على حصة واحدة في اليوم، ولكن ليس يوميا.

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الآيس كريم لإفراط حصة معيارية
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