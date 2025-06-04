مشروب شهير يفسد مفعول الأدوية بعد تناوله بساعات- احذروا

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن للقهوة فوائد صحية عديدة، إلا أن تناولها في بعض الحالات قد يفسد مفعول الأدوية.

ويكمن السبب في الكافيين، هذا المنشط الذي لا يمنحك الطاقة التي تحتاجها فحسب، بل يظل في جسمك لفترة طويلة، وهذا قد يؤثر سلبا على صحتك، خاصة إذا كنت تتناول أدوية معينة مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية القلب، حيث يمكن أن يتداخل مع فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية.

كما يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي بشكل أساسي، مما يؤدي إلى زيادة اليقظة والتركيز، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويُمكن أن يؤثر أيضا على الجهاز القلبي الوعائي ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أنه مدر للبول.

ويتواجد الكافيين بشكل طبيعي في نباتات عديدة، أبرزها حبوب البن وأوراق الشاي.

كما يمكن إضافته إلى منتجات أخرى كـمشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية.

ما هي الأدوية التي يمكن أن يتداخل معها الكافيين؟

أدوية البرد والإنفلونزا: السودوإيفيدرين، وهو مزيل للاحتقان موجود في أدوية البرد والإنفلونزا، هو أيضًا منبه مثل الكافيين، وعند تناوله معا، قد تتفاقم آثاره، مما قد يؤدي إلى التوتر أو الأرق، والصداع، وتسارع ضربات القلب، والأرق.

أدوية الغدة الدرقية: شرب القهوة بعد تناول دواء الغدة الدرقية الليفوثيروكسين مباشرة قد يقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%.

مضادات الاكتئاب أو الذهان: الكافيين يمكن أن يرتبط ببعض الأدوية المستخدمة على نطاق واسع لعلاج الاكتئاب والقلق وغيرها من الحالات النفسية في المعدة، مما يقلل من الامتصاص ويجعلها أقل فعالية.

مسكنات الألم: قد تحتوي بعض مسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية على كافيين مضاف، لذا فإن شرب القهوة يسرع امتصاص هذه الأدوية من خلال تسريع إفراغ المعدة، وبالرغم من أن هذا يساعد على تسريع مفعول مسكنات الألم، إلا أنه قد يزيد أيضا من خطر الآثار الجانبية.

أدوية القلب: يمكن أن يتسبب الكافيين في ارتفاع مؤقت لضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويستمر هذا التأثير عادة من ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم أو لتنظيم ضربات القلب غير المنتظمة، قد يلغي هذا الارتفاع الأثر العلاجي للدواء.

هل هذا يعني أنني يجب أن أتوقف عن شرب القهوة؟

إذا كنت تتناول أدوية بانتظام، فهذا لا يعني بالضرورة التوقف التام عن تناول القهوة، بل تعديل وقت وكيفية تناولها لتقليل أي آثار جانبية محتملة.

وفي بعض الحالات، كما هو الحال مع ليفوثيروكسين أو البيسفوسفونات، ينبغي الانتظار لمدة تصل إلى ساعة بعد تناول الدواء قبل تناول القهوة.

وإذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب أو الذهان أو أدوية ضغط الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول القهوة.

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