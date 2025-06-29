تظهر عند التسوق.. علامة واضحة تدل على الإصابة بالزهايمر

تظهر عند التسوق.. علامة واضحة تدل على الإصابة بالز

كتبت- شيماء مرسي

كشف جون أبرون طبيب المخ والأعصاب البرطياني عن الأعراض المبكرة للخرف.

قال جون: "قد تكون صعوبة أداء المهام اليومية، كالتسوق بشكل مستقل من الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر أو الخرف"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "قد يظهر ذلك في صورة ارتباك عند تحديد المبلغ الصحيح لدفع ثمن غرض ما أثناء التسوق".

وأضاف: "غالبا ما ترتبط هذه الصعوبة بضعف في التخطيط والتنظيم وتنفيذ المهام، مما قد يؤثر حتى على الأنشطة اليومية".

ولفت: "هذه المشكلات تعتبر إشارة واضحة إلى ضرورة استشارة الطبيب".

وأوضح: "كلما زادت الأعراض التي نلاحظها مثل فقدان الذاكرة المصحوب بتغيرات في الإدراك البصري أو المكاني زاد احتمالية الإصابة بالخرف".

وبينما يتطور الخرف بشكل مختلف لدى كل شخص، إلا أنه في المتوسط ​​قد يستغرق الأمر عدة سنوات من ظهور الأعراض الملحوظة الأولى إلى مراحل أكثر شدة.

ويمكن للأدوية أن تؤخر تفاقم الأعراض لفترة من الوقت، مما غالبا ما يطيل جودة الحياة لعدة أشهر وأحيانا لسنوات.

أعراض الخرف

فقدان الذاكرة

صعوبة التركيز

صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة

صعوبة التحدث

الارتباك بشأن الزمان والمكان

تغيرات المزاج

وتشمل أعراض الخرف المرتبطة بمرض الزهايمر ما يلي:

مشكلات الذاكرة مثل نسيان الأحداث والأسماء والوجوه بانتظام

طرح الأسئلة بشكل متكرر

صعوبة تنفيذ المهام والأنشطة التي تتطلب التنظيم والتخطيط

الارتباك

صعوبة التعامل مع الأرقام أو الأموال في المتاجر

القلق والإنطوائية

اقرأ أيضا:

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

أمريكي يفسخ خطبته ليتقدّم لروبوت.. "وقعت في حبها"

أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)