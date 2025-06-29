راقب عينيك.. 5 أعراض غير عادية تكشف ارتفاع الكوليسترول



كتب – سيد متولي

يمكن لارتفاع الكوليسترول أن يسبب مشكلات صحية عديدة، ومنها ما يظهر على العينين، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية الصغيرة والأعصاب في شبكية العين.

والكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون في الجسم، وهي مهمة لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون، بحسب موقع healthsite.

5 علامات لارتفاع الكوليسترول تظهر على عينيك

بقع داخل شبكية العين

ارتفاع الكوليسترول يسبب بقع داخل شبكية العين يمكن رؤيتها أثناء فحص العين، ويمكن أن تسد أوعية الشبكية، وتنذر باحتمالية الإصابة بسكتات دماغية أو غيرها من أمراض القلب.

رواسب صفراء

ظهور رواسب دهنية صفراء ناعمة على الجفون، بجوار العين مباشرة، علامة لارتفاع الكوليسترول ، تتطور هذه البقع ببطء ولا تختفي من تلقاء نفسها، وقد تكون أول علامة ظاهرة على ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

انسداد الوريد الشبكي

يحدث بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، إذ تتراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية في شبكية العين وتسدها، ما يسبب عدم وضوح الرؤية أو فقدانها المفاجئ، ويزيد احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو فقدان البصر الدائم.

حلقة رمادية حول القرنية

تحدث هذه الحالة بسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية للقرنية حول القزحية، وهي علامة شائعة لدى البالغين، ولكن إذا كنت دون سن 45 عامًا أو كنت تعاني من ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، فعليك الانتباه إليها.

إجهاد العين المزمن

إجهاد العين المزمن الذي يسبب انخفاض تدفق الدم، علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول، إذ يعيق تدفق الدم، ويقل توصيل الأكسجين، وتشعر العينان بالتعب والجفاف والثقل.

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