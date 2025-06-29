ظهرت في المرحاض.. علامة تكشف إصابة سيدة بسرطان الأمعاء

كتبت- أسماء مرسي:

تحولت حياة سامانثا باري، سيدة ثلاثينية من بريسبان، رأسا على عقب بعد تشخيص صادم لسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة.

رغم أنها كانت تتبع نمط حياة صحي للغاية ولا يوجد تاريخ عائلي للمرض، فوجئت سامانثا البالغة من العمر 32 سنة إصابتها بهذا المرض الخبيث.

نمط حياة صحي وتشخيص مفاجئ

قبل التشخيص، كانت تعمل مصممة ديكور داخلي ناجحة، وتستمتع بحياتها كزوجة وأم لابنتها فريدي، وتتناول طعاما صحيا وتمارس التمارين الرياضية بانتظام، كما أنها لا تُدخن، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

علامة تحذيرية خفية

كانت اللحظة الحاسمة عندما لاحظت وجود دم في البراز، شعرت بقلق شديد واتصلت بزوجها على الفور، ثم حجزت موعدا مع الطبيب.

جاءت نتائج تنظير القولون صادمة حيث اُكتشف إصابتها بورم بطول أربعة سنتيمترات في أمعائها.

بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الورم والغدد الليمفاوية المحيطة، أكد الجراح أن السرطان وصل إلى المرحلة الرابعة والعدوانيةن تطلب هذا التشخيص البدء فورا في علاج كيميائي مكثف لمدة ستة أشهر، بواقع 12 جرعة تُعطى كل أسبوعين.

مواجهة المرض بتفاؤل ودعم

رغم العلاج الكيميائي الشاق الذي يجعلها تشعر بتوعك شديد لمدة سبعة أيام من كل أسبوعين، تظل متفائلة بشدة بفضل الدعم الثابت من زوجها وعائلتها.

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