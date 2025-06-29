نوع خضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان والسكري.. لا تتوقعه

كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام غذائي صحي، فإن التعديلات البسيطة قد تحقق نتائج ملموسة، قد يصبح نوع خضار، غالبًا ما يُغفل عنه، عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي، بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية وخصائصه المكافحة للأمراض.

ويحظى هذا النبات الأخضر الورقي بتقدير خبراء الصحة، ومع استمرار الأبحاث في الكشف عن الفوائد الطبية للأطعمة الشائعة، سلطت دراسات حديثة الضوء على نوع معين من البروكلي يمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري، ما هو الغذاء الخارق المقصود؟ إنه البروكلي رابي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويُعرف عادة باسم بروكلي رابي (ويُشار إليه أيضًا باسم رابيني أو بروكلي رابي)، وهو خضار صليبي، ورغم اسمه ومظهره، إلا أنه وثيق الصلة باللفت والقرنبيط، وفقًا لمجلة هيلث دايجست، يتميز بروكلي رابي بمرارة مميزة تشبه مرارة الخردل، وهو أمر مفيد بالفعل.

ومن المعروف أن الأطعمة المُرّة تساعد على الهضم، وتحسن امتصاص العناصر الغذائية، وتعزز المناعة، بل وتساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر، لكن كيف يمكن لنبات البروكلي أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والسكري؟.

السرطان

وفقًا لخبراء الصحة، فإن "كوبًا واحدًا من البروكلي يوفر 131 ميكروجرامًا من فيتامين أ، والذي قد يساعد في تخفيف المشكلات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".

سلطت دراسةٌ أُجريت عام 2022، ونشرت في مجلة "الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي"، الضوء على إمكانات فيتامين أ كسلاح فعال ضد السرطان. وتشير النتائج إلى أن الأفراد الذين يتناولون كمياتٍ أكبر من فيتامين أ قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأنواعٍ معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وهو الشكل الأكثر انتشارًا عالميًا، وسرطان المبيض.

البروكلي، إلى جانب أقاربه من الفصيلة الصليبية، غني بالجلوكوسينولات، المعروفة بمذاقها المر، عند تناولها، يمكن أن تتحول هذه المواد إلى مركبات أصغر حجمًا مثل الثيوسيانات، والإيزوثيوسيانات، والإندولات، والنيتريلات.

يشير موقع Web MD إلى أن هذه المكونات مشهورة بقدراتها المضادة للسرطان، "وُجد أن الإندولات والإيزوثيوسيانات، على وجه الخصوص، تمنع نمو الخلايا المسببة للسرطان.

أظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة وهولندا وأجزاء أخرى من أوروبا أن من تناولوا كميات أكبر من البروكلي رابي كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، ووجدت دراسة أخرى في هولندا أن النساء اللواتي تناولن كميات كبيرة من البروكلي رابي كان لديهن معدل إصابة أقل بسرطان القولون.

"وأظهرت دراسة أخرى أجريت في الولايات المتحدة أن النساء اللاتي تناولن أكثر من خمس حصص من البروكلي أسبوعيا انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان الرئة."

السكري

يتجاوز دور الجلوكوزينولات الوقاية من السرطان، إذ قد يؤثر على مستويات السكر في الدم أيضًا، أشار خبراء مجلة Health Digest إلى أن "مراجعة نُشرت عام 2021 في Frontiers in Pharmacology ، أظهرت أن الخضراوات التي تميل إلى أن تكون الأكثر مرارة (وهو ما ينطبق على البروكلي) تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل".

وفي دراسة حديثة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة Heart, Lung, and Circulation، وجد أن المشاركين الذين تناولوا 300 جرام من الخضراوات الصليبية يوميًا لمدة أسبوعين أظهروا تحسنًا في معالجة الجلوكوز.

وعلى الرغم من أن البحث استهدف في المقام الأول الأفراد غير المصابين بالسكري، فإن النتائج تشير إلى أن هذه الخضروات يمكن أن توفر مساعدة طبيعية في إدارة مستويات السكر في الدم، ما قد يساعد المصابين بالسكري أيضًا.

170 جرامًا من البروكلي رابي ينتج:

42 سعرة حرارية

خمسة جرامات من الكربوهيدرات

4.8 جرام من الألياف

سبعة جرامات من البروتين

جرام واحد من الدهون

فيتامين أ: 43% من القيمة اليومية

فيتامين سي: 70% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 30% من القيمة اليومية

الكالسيوم: 15% من القيمة اليومية

الحديد: 12% من القيمة اليومية

الزنك: 8% من القيمة اليومية.

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