بديل الزبدة.. عنصر غذائي بسيط قد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

حثّ الأطباء الناس على تغيير بسيط للحصول على "فوائد جمة"، يتناول الكثيرون الزبدة على الإفطار، ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA للطب الباطني ، يمكن الوقاية من "الوفيات المبكرة" باختيار بديل نباتي.

خيارات "الزبدة" لا حصر لها، هناك خيارات رائعة قد تفضلها، ناهيك عن أنها قد تكون أرخص في كثير من الأحيان، في الدراسة، التي شملت 221,054 بالغًا من ثلاث مجموعات كبيرة، وجد الباحثون أن "زيادة تناول الزبدة ارتبطت بزيادة إجمالي الوفيات الناجمة عن السرطان، بينما ارتبطت زيادة تناول الزيوت النباتية بانخفاض إجمالي الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية"، بحسب express.

ولهذا السبب يقترحون: "استبدال الزبدة بالزيوت النباتية، وخاصة زيت الزيتون وفول الصويا والكانولا، قد يمنح فوائد كبيرة في منع الوفيات المبكرة".

وفي النتائج، لاحظ الباحثون أنه على مدى متابعة استمرت لمدة تصل إلى 33 عامًا لأكثر من 221 ألف بالغ، تم تسجيل حوالي 51 ألف حالة وفاة، بما في ذلك أكثر من 12 ألف حالة وفاة بسبب السرطان و11 ألف حالة وفاة بسبب أمراض القلب.

وصنّف الباحثون المشاركين بناءً على كمية الزبدة أو الزيوت النباتية التي تناولوها، وبعد مراعاة عوامل صحية أخرى، اكتشفوا ما يلي:

ارتبط تناول كميات كبيرة من الزبدة بزيادة خطر الوفاة بنسبة 15% مقارنة بتناول كميات قليلة منها.

ارتبط تناول كميات كبيرة من الزيوت النباتية بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 16٪.

على وجه التحديد، ارتبط تناول المزيد من زيت الكانولا وفول الصويا وزيت الزيتون بانخفاض خطر الوفاة.

لكل 5 جرامات من الزبدة يوميًا، انخفض خطر الوفاة، ويُقال إن هذه الكمية الإضافية تعني انخفاض خطر الوفاة بنسبة 15٪ لدى من تناولوا زيت الكانولا، وبنسبة 6٪ لدى من تناولوا زيت فول الصويا، بينما انخفض الخطر بنسبة 8٪ لدى من تناولوا زيت الزيتون.

علاوة على ذلك، ارتبطت كل 10 جرامات إضافية من الزيوت النباتية يوميًا بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 11%، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 6%، ليس هذا فحسب، بل أشاروا أيضًا إلى أن استبدال 10 جرامات من الزبدة يوميًا بالزيوت النباتية يُقدر أنه يُخفض خطر الوفاة الإجمالي وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17%.

جاء في استنتاجهم: "في هذه الدراسة، ارتبط تناول كميات أكبر من الزبدة بزيادة معدل الوفيات، بينما ارتبط تناول كميات أكبر من الزيوت النباتية بانخفاض معدل الوفيات، قد يُحقق استبدال الزبدة بالزيوت النباتية فوائد كبيرة في الوقاية من الوفيات المبكرة".

وقال خبير معروف، البروفيسور تيم سبيكتور، سابقًا: "نادرًا ما أستخدم الزبدة، بل ألجأ إلى زيت الزيتون في كل مرة".

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