انتبهوا.. جمال شعبان يحذر من 4 أشياء في الطقس الحار

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من أن الطقس الحار يشكل موسما لتزايد حالات الجلطات، لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب هذه المخاطر الصحية.

تجنب التعرض المباشر للشمس والملابس المناسبة

للوقاية من الجلطات، ينصح "شعبان" خلال تقديم برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المُذاع على قناة "الشمس"، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، مع ضرورة تغطية الرأس.

وإذا كانت طبيعة العمل تتطلب التعرض للشمس، فيجب ارتداء ملابس فاتحة اللون ومصنوعة من القطن أو الكتان، بالإضافة إلى تغطية الرأس.

أهمية الترطيب وشرب الماء

أكد أيضا على أهمية شرب كمية كافية من الماء يوميًا، فالشعور بالعطش هو مؤشر على بداية الجفاف، ما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

ويوصي الأطفال وكبار السن بتناول الماء بشكل منتظم حتى قبل الشعور بالعطش، يرجع ذلك إلى أن حاسة العطش لدى الأطفال تكون غير مكتملة النمو، بينما تتراجع كفاءتها لدى كبار السن فوق 80 عاما.

نصائح إضافية لمرضى السيولة ومدرات البول

على الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة أو مدرات البول أن يكونوا أكثر حذرا خلال الطقس الحار، نظرا لتأثير هذه الأدوية على توازن السوائل في الجسم، كما يجب عليهم الانتباه بشكل خاص لمخاطر العرق الزائد الذي يؤدي إلى الجفاف.

بالإضافة إلى، تجنب الجلوس لفترات طويلة، حيث أن ذلك يزيد من خطر تكون الجلطات.

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