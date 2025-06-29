أسباب وطرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة

كشفت الدكتورة يفغينيا بوجايفسكايا أخصائية أمراض القلب الروسية، عن طرق الوقاية من متلازمة الموت القلبي المفاجئ.

وأشارت إلى أن 22% من الحالات تحدث بسبب أمراض قلب غير مشخصة.

وأضافت: "وتعد هذه المتلازمة خطيرة بشكل خاص نظرًا لـصعوبة التنبؤ بها. لدى الشباب، يمكن أن تنجم عن اضطرابات النبض، أو التهاب عضلة القلب، أو الآثار السامة للكحول والمخدرات. أما لدى كبار السن، فتتمثل الأسباب الرئيسية في أمراض القلب التاجية والتغيرات التنكسية المرتبطة بالعمر، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتشير الإحصاءات إلى أن 3 من كل 100 ألف رياضي شاب سليم يموتون سنويًا أثناء التدريب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قلة النشاط البدني أو الإفراط في التمارين والتدريبات المكثفة يمكن أن يسببا تغيرات مرضية في الجسم. لتحديد المستوى المناسب، يوصى بإجراء اختبارات إجهاد القلب.

ويجب أن يتوافق مستوى أي نشاط بدني مع قدرات الشخص، فالأحمال المختارة بشكل فردي وصحيح مفيدة، لأنها تحسن وتعزز الصحة العامة، وتزيد من مقاومة الجسم للأمراض، وتطيل متوسط العمر المتوقع.

ووفقا لها، يكمن خطر متلازمة الموت المفاجئ، في تطورها من دون أعراض. ولكن قد تكون حالات الإغماء، وضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، وألم الصدر، والضعف العام علامات إنذار.

ولذلك تنصح حتى في غياب أي شكاوى، بإجراء فحص دوري بسيط - تخطيط كهربية القلب والموجات فوق الصوتية للقلب، وإذا لزم الأمر، مراقبة يومية أو تصوير الأوعية الدموية.

وتوصي للوقاية من السكتة القلبية، بالمشي المنتظم لمدة 30 دقيقة على الأقل، واتباع نظام غذائي متوازن مع الحد من الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة.

وتقول: "ويمكن للوقاية، استخدام إجراء موازنة النبضات الخارجية المعززة. وهي طريقة ذات تأثيرات علاجية متزامنة على أنسجة الأطراف السفلية والحوض للمريض باستخدام أصفاد مزودة بهواء مضغوط".

وتحذر الطبيبة من أن فرص إنقاذ شخص مصاب بالسكتة القلبية ضئيلة جدا، حيث لكل دقيقة أهميتها. قد يزيد وجود أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الأوتوماتيكية في الأماكن العامة من فرص النجاة إلى 80 بالمئة، إلا أن إزالة الرجفان في الوقت المناسب خلال الدقائق الخمس الأولى بعد النوبة تظل بالغة الأهمية.

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