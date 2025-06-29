ليست الأمراض وحدها السبب.. 3 عوامل رئيسية للسمنة

حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف العوامل الرئيسية للسمنة التي تؤثر على 99% من المرضى.

وأضاف: "توجد حالات معينة تسهم في زيادة الوزن، وتشمل هذه الحالات تناول بعض الأدوية مثل مضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب، وأدوية السكري. كما يمكن أن تؤثر بعض الحالات الصحية مثل قصور الغدة الدرقية، وأمراض الغدة الكظرية، وتكيس المبايض، والاكتئاب في زيادة الوزن، وفقا لـ "فيستي رو".

وتابع: "ولكن، لا يمكن لأي مرض بمفرده أن يسبب هذه الدرجة من السمنة، فالأمر يتعلق في جوهره بـحساب السعرات الحرارية لا غير".

ويشير مياسنيكوف إلى أن العوامل الرئيسية الثلاثة للسمنة هي الوراثة، وتفضيلات التذوق، والميكروبيوم المعوي.

ويمكن رياضيا تتبع الوراثة بدقة، ويعتبر الوزن الزائد عند الولادة عاملا حاسما بصورة خاصة. كما أن تفضيلات التذوق تتشكل في مرحلة الطفولة من خلال الأطعمة الحلوة والمالحة، ما يسبب مقاومة الأنسولين. ويحدد ميكروبيوم الأمعاء امتصاص الحلويات والرغبة الشديدة فيها وفقا لمبدأ "ليس المهم ما أكلته، بل ما امتصه الجسم".

ويوضح الطبيب أهمية الأيض الأساسي حيث ينفق الجسم 75 بالمئة من طاقته في حالة الراحة.

والنشاط البدني يحرق السعرات الحرارية ويسرع عملية الأيض بعد التدريب.

وقد يكون الشخص مريضًا بالفعل، ومرضه هو الكسل وعدم الرغبة في تناول الطعام الصحي والتحرك بصورة صحيحة، لذلك، يُوصى بـتناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع، وتجنب الأطعمة الجاهزة، والاهتمام بـالحالة الصحية العامة.

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