دراسة تكشف فائدة جديدة مذهلة لفيتامين سي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون عن فائدة جديدة ومذهلة لفيتامين سي الذي يعد من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

واكتشف الباحثون أن لهذا الفيتامين قدرة فريدة على تنشيط نمو خلايا الجلد وتعزيز سماكة طبقة البشرة، وذلك عبر إحداث تغيرات جينية معينة في الجسم، وفقا لموقع "لينتا رو".

ويؤدي فيتامين سي دورا في إنتاج الكولاجين والحماية من الإجهاد التأكسدي في الجسم، لكن الدراسة الجديدة أظهرت تأثيره المباشر على التعبير الجيني المسؤول عن انقسام الخلايا.

وتمت التجارب على نماذج ثلاثية الأبعاد لمحاكاة بشرة الإنسان، وعند إضافة فيتامين C، لوحظت زيادة ملحوظة في سمك طبقة الجلد.

وهذا يعود إلى الانقسام النشط للخلايا الكيراتينية الأساسية، وكشف التحليل الجزيئي أن فيتامين C يعزز نشاط إنزيم "TET"، الذي بدوره يحفز عملية إزالة ميثيل الحمض النووي.

وهذه العملية تنشط جينات معينة مرتبطة بتكاثر الخلايا، مثل "ROS1" و"RUNX2".

وأشار الباحثون إلى أنه وأثناء الاختبارات تم رصد ارتفاع واضح في مستويات "5-هيدروكسي ميثيل سيتوزين" وهو مؤشر حيوي رئيسي للنشاط الجينيمما يؤكد تأثير الفيتامين على الجينات، وأكدوا أن هذه النتائج ظهرت فقط مع استخدام الشكل الحيوي النشط من الفيتامين (حمض الأسكوربيك L-) ولم تُلحظ مع مشتقاته الأخرى، كما أن التغيرات استمرت وترافقت مع تحولات واضحة في شكل أنسجة البشرة.

وأشار الباحثون أن هذا الكشف قد يحدث ثورة في علاجات ترقق الجلد المرتبط بالشيخوخة، بالإضافة إلى تعزيز التئام الجروح. ومع ذلك، شدد الباحثون على ضرورة إجراء تجارب سريرية على البشر لتأكيد هذه النتائج قبل تطبيقها علاجيًا.

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