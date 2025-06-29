خطأ شائع أثناء طهي المكرونة يرفع مستويات السكر في الدم

طريقة تحضير الأطعمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحفاظ على فوائدها الصحية، وهذا يبرز بشكل خاص عند التعامل مع الأطباق الغنية بـ الكربوهيدرات مثل المكرونة.

فأسلوب الطهي المناسب يضمن لك الاستفادة القصوى من القيمة الغذائية لوجبتك.

لذا، ينصح الخبراء بشدة طهي المكرونة بطريقة "al dente"، أي أن تظل متماسكة قليلا عند القضم.

وهذه الطريقة أفضل بكثير من طهيها لفترة طويلة جدًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".

ويؤدي طهي المكرونة أكثر من اللازم إلى إطلاق النشا لعناصر غذائية مهمة في ماء الطهي، مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف، ما يقلل من فوائدها الصحية.

كما أن المكرونة المطهوة زيادة عن الحد قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

والمكرونة المطهوة بطريقة al dente تؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمعكرونة المطهوة جيدا.

وتبطئ هذه الطريقة من هضم وامتصاص الغلوكوز، ما يخفض مؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الغلايسيمي). وهذا المؤشر يقيس سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات، حيث تكون الأطعمة منخفضة المؤشر، مثل المكرونة المطهوة بطريقة al dente والشوفان والجزر، أفضل للصحة مقارنة بالأطعمة مرتفعة المؤشر مثل البطاطا والخبز الأبيض.

وعندما يرتفع سكر الدم بسرعة، ينتج الجسم أنسولينا لإعادة التوازن، لكن الزيادة المفاجئة قد تسبب انخفاضا سريعا في السكر، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح بعدم شطف المعكرونة بعد الطهي، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان النشويات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحتفظ بها المعكرونة.

وباتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بمكرونة صحية أكثر تساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم وتعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

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