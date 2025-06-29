دراسة: الألياف تحمي من انسداد الشرايين ومضاعفاته الخطيرة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة لوند بالسويد أن تناول الخضراوات والحبوب والبقوليات، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وتعد الألياف الغذائية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية لأنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، وهي عوامل رئيسية تساهم في تطور تصلب الشرايين، وفقا لموقع "هيلث داي".

وحذرت النتائج من يتبعون حميات غذائية منخفضة الألياف من أنهم أكثر عرضة لتضييق الشرايين بسبب تراكم اللويحات.

ويسهم الكوليسترول والدهون في تكوين هذه اللويحات، في عملية تُسمى تصلب الشرايين.

انسداد الشريان

تتسبب هذه اللويحات في تضييق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم الحيوي، والأخطر من ذلك، أن اللويحات غير المستقرة قد تتمزق، مما يؤدي إلى انسداد الشريان بشكل كامل، وقد ينتج عن ذلك نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأجريت الدراسة على 24 ألف شخص من الأصحاء مع صور للقلب والشرايين في بداية الدراسة، وبعد متابعة لسنوات.

اللويحات الشريانية

وعند مقارنة فحوصات التصوير المقطعي المحوسب باستبيانات النظام الغذائي، وجد الباحثون أن 44% ممن اتبعوا نظاماً غذائياً أقل صحة قد عانوا من بعض تكوّن اللويحات الشريانية، مقارنةً بـ 36% ممن اتبعوا أنظمة غذائية صحية.

ووجد الباحثون أن مشاكل اللويحات التي تُهدد الصحة مثل تضيّق الشرايين بنسبة 50% أو أكثر بسبب اللويحات، أو تكوّن لويحات غير مستقرة أكثر عرضة للانفجار - كانت أكثر شيوعاً بنسبة 60% بين من اتبعوا أسوأ الأنظمة الغذائية.

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