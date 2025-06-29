دراسة: تناول الخضروات الورقية يعالج تصلب الأوعية الدموية

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي وسترن أستراليا وإديث كوان والمعهد الدانماركي للسرطان أن تناول كوب ونصف من الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن يسهم في علاج تصلب الأوعية الدموية.

تصلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية المتصلبة هي مجموعة فرعية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعد السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مضاعفاتها الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

فيتامين ك1

وجد الباحثون أن تناول فيتامين ك1 بكميات أكبر في النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية التصلبية.

وأضاف: "تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي على فيتامين ك1 الذي قد يسهم في منع عمليات التكلس الوعائي التي تميز أمراض القلب والأوعية الدموية".

إضافة إلى دوره المحتمل في تثبيط تكلس الأوعية الدموية، قد يكون فيتامين ك مفيداً أيضاً لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، من خلال تأثيره على قوة العظام.

وقال الباحثون إن "تناول كوب ونصف من هذه الخضراوات يُمثل طريقة سهلة لزيادة تناولنا اليومي من فيتامين ك، وقد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

فائدة طويلة المدى

ووجد البحث "أن النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى بنحو 30% من فيتامين ك1 مقارنةً بالجرعة المُوصى بها حالياً في الإرشادات الغذائية الأسترالية، كان لديهن خطر أقل للإصابة بتصلب الأوعية الدموية على المدى الطويل".

ومن المهم، أنه عند فحص الأوعية الدموية في الرقبة، لوحظ لدى النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى من فيتامين ك1 انخفاض في سماكة هذه الأوعية الدموية، وهو مؤشر على تصلب الشرايين.

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