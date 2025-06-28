احرص عليها.. 3 أطعمة تقوي قلبك وتخفض ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله

تعتبر الدورة الدموية الجيدة أساسًا لصحة القلب والأوعية الدموية، وتساهم بعض الأطعمة بشكل خاص في تحسين تدفق الدم وتقوية صحة القلب.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز تلك الأطعمة وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين".

الثوم

الثوم يعرف بخصائصه الصحية العديدة، خاصة في تعزيز الدورة الدموية.

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

و تناول الثوم يمكن أن يُحسن تدفق الدم في الشرايين، مما يقلل من عبء العمل على القلب ويحسن صحته العامة.

السلمون

السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض الأوميغا-3، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الدورة الدموية.

وتساعد أحماض الأوميجا-3 في توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن تدفق الدم ويقلل من خطر تجلطه.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأحماض في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

البنجر

البنجر من المصادر الغنية بالنترات، التي يتحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يُحسن تدفق الدم.

وتناول البنجر يمكن أن يُخفض ضغط الدم الانقباضي، مما يُساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

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