عدو قلبك الأول.. احذر هذه الأطعمة تُضعف صمامات القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

صمامات القلب جزءًا حساسًا يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم تدفق الدم، وللأسف، بعض الأطعمة الشهيرة تُضعف هذه الصمامات بمرور الوقت، ما يؤدي إلى مشاكل قلبية.

يستعرض لكم موقع "مصراوي" "الطعام العدو الأول للقلب" وفق "health"، "time".

1- الدهون المتحولة

تلعب الدهون المتحوّلة الصناعية، مثل الموجودة في الزيوت المهدرجة جزئيًّا (كالمارجرين القديم والمخبوزات الجاهزة)، دورًا كبيرًا في رفع الكوليسترول الضار (LDL) وخفض الكوليسترول المفيد (HDL)، مما يؤدي لتصلب الأوعية وتضرر الصمامات القلبية .

2- الدهون المشبعة الحيوانية

الأطعمة مثل الزبدة، اللحوم الحمراء والمنتجات كاملة الدسم تحتوى على كميات عالية من الدهون المشبعة، والتي تزيد خطر تكلس الصمامات وتصلب الشرايين، وهو ما أكدته دراسات جامعة كامبريدج .

3- الأطعمة المقلية والمصنعة

تشمل الوجبات السريعة، البطاطس المقلية، المخبوزات الجاهزة وغيرها.

هذه الأطعمة تحتوي عادةً على نسبة مرتفعة من الدهون الصناعية أو المهدرجة، مما يفاقم الضغط على صمامات القلب ويعزّز الالتهاب الوعائي .

4- اللحوم المصنعة

مثل السجق، اللحوم المدخنة واللانشون، كونها غنية بالدهون المشبعة والملح الضار، وهي مرتبطة بزيادة خطر أمراض القلب والتهاب الشرايين

لماذا تُضعف هذه الأطعمة صمامات القلب؟

تراكم الدهون والرواسب تؤدي الدهون الضارة إلى تصلب الشرايين وترسبها على الصمامات.

والأطعمة الدهنية ترفع من مستوى الالتهاب الوعائي والذي يضر وظيفة الصمامات.

وتغير تركيب الكوليسترول: ارتفاع LDL وخفض HDL يضعف قدرة القلب على الحفاظ على صحة الصمامات.

بدائل صحية

الدهون غير المشبعة: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، زيت السمك (أوميجا‑3)

الأسماك الدهنية والبقوليات: مصدر غني بالبروتين والأوميجا‑3.

الحبوب الكاملة والخضار: تقلل امتصاص الدهون الضارة وتدعم صحة الشرايين.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمقلية: لتقليل التعرض للدهون الصناعية والمشاكل المرتبطة بها.

اقرأ أيضا:

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

أمريكي يفسخ خطبته ليتقدّم لروبوت.. "وقعت في حبها"

أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)