إشارة خفية على وجهك قد تنقذ حياتك من الكوليسترول.. انتبه

كتبت- نرمين ضيف الله:

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يُعرف ب "القاتل الصامت"، إلا أن الجسم يرسل إشارات دقيقة، غالبًا ما نتجاهلها.

بعض هذه العلامات الخارجية قد تشير إلى تراكُم الدهون في الشرايين، فإذا لم تُكشف مبكرًا، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الجلطات القلبية أو السكري.

سنوضح في هذا التقرير أبرز هذه الإشارات الخفية وكيف يجب التعامل معها وفق موقع "تايم أوف إنديا"، "verywellhealth ".

بقع صفراء حول الجفون

قد تلاحظ ظهور بقع صغيرة صفراء بالقرب من زاوية العين.

وهذه البقع تُعرف بـ"زانثيلاسما"، وهي تجمعات دهنية تحت الجلد. ورغم مظهرها البسيط، فإنها مؤشر بأن الجسم يعاني من ارتفاع في مستويات LDL (الكوليسترول الضار)، وغالبًا ما ترتبط بنشاط مرضي متزايد في الشرايين .

العلامة الخفية:

تغير بصري بسيط حول عينيك، قد يبدو مجرد علامة تجميلية.

فهي إشارة لنمط غذائي أو سبب وراثي يؤدي إلى تراكم الدهون.

حلقة رمادية حول القرنية

حلقة رمادية أو بيضاء تظهر حول محيط القزحية.

وعادةً ما يَظهر ذلك مع التقدم بالعمر، لكن رؤيته قبل سن الـ45 قد تعني استعدادًا وراثيًا لارتفاع الكوليسترول أو نمط غذائي سيء يؤثر على صحة الشرايين .

آلام أو تنميل في الساقين عند المشي

الشعور بألم أو تنميل أو ثقل في الساقين أثناء المشي أو الصعود، وتلاشيه بالراحة، قد يكون نتيجة مرض الشرايين المحيطية (PAD)، حيث تراكم الكوليسترول يؤدي إلى ضيق صغير في الشرايين مما يعيق تدفق الدم .

والعلامة الخفية هي وجود ألم خفيف في أسفل الساقين يصاحبه تنميل.

اقرأ أيضا:

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

أمريكي يفسخ خطبته ليتقدّم لروبوت.. "وقعت في حبها"

أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)