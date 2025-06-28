تلاحظها بعد 15 دقيقة من التعرض للشمس.. 4 أعراض لـ سرطان الجلد

حثت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الأشخاص على ضرورة مراقبة العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الجلد، والتي قد تظهر بعد 15 دقيقة فقط من التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أن تتطور إلى سرطان قاتل محتمل في غضون أربعة أسابيع فقط.

وأضافت المؤسسة: "حروق الشمس تزيد من خطر الإصابة بالسرطان"، وفق ما كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "تلف الجلد، أو ما يعرف بـحروق الشمس، هو في الأساس استجابة جسمك لمحاولة إصلاحه، كما إنه علامة واضحة على أن الحمض النووي في خلايا البشرة قد تضرر بسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية".

وأشارت: "كما إن التعرض لحروق الشمس مرة واحدة لا يعني بالضرورة إصابتك بسرطان الجلد، ولكن كلما زادت مرات تعرضك لحروق الشمس، زاد خطر إصابتك بسرطان الجلد"

ولهذا السبب، من المهم أن تبقى آمنا من الشمس عن طريق قضاء بعض الوقت في الظل، وخصوصا بين الساعة 11 صباحا و3 عصرا.

طرق الوقاية

-احمي نفسك بارتداء ملابس فضفاضة، وقبعة واسعة ونظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

-استخدام واقي شمسي بعامل حماية 30 على الأقل، مع ضرورة إعادة وضعه بانتظام وبكميات وفيرة.

ويميل سرطان الجلد غير الميلانيني إلى التطور في أغلب الأحيان على الجلد المعرض لأشعة الشمس.

ولاكتشاف سرطان الجلد مبكرًا، من الضروري أن تعرف شكل بشرتك الطبيعي، و بهذه الطريقة، ستلاحظ أي تغيرات بسهولة أكبر

أعراض سرطان الجلد

بقعة في الجلد.

كتلة.

بقعة حمراء أو داكنة.

حكة أو قشور أو نزيف.

كلما تم تشخيص سرطان الجلد مبكرا، كان علاجه أسهل، لذا، من المهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أي تغير في بشرتك.

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