تناولها على وجبة الإفطار.. فاكهة تنقص الوزن وتحمي القلب والدماغ

كتبت- شيماء مرسي

تعد فاكهة الكرز ذات اللون الأحمر الفاتح أو الداكن منخفضة جدا في السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة، لذا، فإن تناولها على وجبة الإفطار يحسّن الصحة بشكل عام.

فوائد تناول الكرز على وجبة الإفطار يوميا، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

تقليل الالتهاب

يمكن أن يساعد تناول الكرز في خفض مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP) في مجرى الدم، وهو علامة التهابية ينتجها الكبد بشكل طبيعي وتزداد عندما يعاني الجسم من الالتهاب.

وقد يكون هذا عاملا أساسيا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان أو مرض السكري، والتي غالبا ما ترتبط بالالتهابات طويلة الأمد.

تعزيز فوائد التمارين الرياضية

تسرع مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز عملية التعافي بعد التمرين وتحمي وظائف العضلات.

كما أنه يحسن أداء التمارين الرياضية من خلال زيادة الطاقة وتقليل الإجهاد التأكسدي ويساعد على التعافي بسرعة من تلف العضلات وآلامها.

حماية القلب

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والألياف، وكونه منخفض الصوديوم وغني بالبوتاسيوم، يعزز الكرز ضغط الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين أعراض التهاب المفاصل

تساعد خصائص الكرز المضادة للالتهابات على تخفيف الألم والتورم الناتجين عن التهاب المفاصل وتقليل مستويات حمض البوليك في الجسم ونوبات النقرس.

إنقاص الوزن

بفضل احتوائه على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية والسكريات، يعد الكرز وجبة خفيفة مثالية لمن يرغبون في إنقاص الوزن الزائد.

كماى يتميز الكرز بمؤشر جلايسيمي منخفض بفضل محتواه من الألياف والأنثوسيانين، مما ينظم مستويات السكر في الدم ويتحكم في الوزن بشكل عام.

صحة الدماغ

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الدماغ وتحسن الذاكرة والإدراك لدى كبار السن، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض مثل الخرف ومرض الزهايمر.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكرز

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات في الجهاز الهضمي بعد تناول كميات كبيرة من الكرز، نظرا لاحتوائه على الألياف، وقد يؤدي ذلك إلى آلام في المعدة، وغازات، وانتفاخ.

ورغم ندرة حدوث ذلك، إلا أنه قد يصاب الشخص بحساسية الكرز، وتشمل

أعراضها: بقع الجلد وحكة في الوجه أو الفم أو اللسان أو الشفاه وتورم حول الفم والوجه.

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