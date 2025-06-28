نهاية مفاجئة.. وفاة رجل بالسرطان بعد أشهر قليلة من ظهور هذه العلامة

كتبت- أسماء مرسي:

توفي رجل يبلغ من العمر 40 سنة في المملكة المتحدة، يُدعى "كايل إنجرام-بالدوين"، بعد صراع قصير مع سرطان القولون الذي انتشر في جسده.

بدأت القصة بألم في المعدة ظنه كايل في البداية مجرد توتر، لكنه سرعان ما تحول إلى كابوس أنهى حياته.

بداية الأعراض والتشخيص الصادم

ذهب كايل طبيبه لأول مرة بسبب ألم مستمر في المعدة، تجاهل الألم في البداية، ظنا منه أنه ناتج عن التوتر أو ربما حصوات المرارة، لكن الألم ازداد سوءا.

كشفت الفحوصات عن وجود أورام على كبده، وإصابته بسرطان القولون المتقدم الذي انتشر في جميع أنحاء جسده، وفقا لموقع "ndtv".

صراع نفسي وجسدي

خضع كايل للعلاج الكيميائي، لكنه لم ينجح في وقف انتشار السرطان، ما أدى إلى وفاته بعد أشهر قليلة.

أعراض سرطان القولون

تغيرات في عادات التبرز (إسهال أو إمساك).

نزيف المستقيم أو وجود دم في البراز.

ألم أو تقلصات في البطن.

شعور بعدم إفراغ الأمعاء تمامًا.

فقدان الوزن غير المبرر.

لذا، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا، إذا استمرت أي من هذه الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

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