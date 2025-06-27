5 علامات تدل على الإصابة بسرطان الدماغ.." انتبه جيدًا"

سرطان الدماغ، مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن أن يكون خفيًا في مراحله المبكرة، ومع ذلك، مع نمو الورم وتأثيره على الأنسجة المحيطة، تبدأ علامات وأعراض مميزة بالظهور.

إليك 5 علامات قوية قد تشير إلى وجود ورم في الدماغ، وفقًا لما جاء في صحيفة healthline.

صداع مستمر ومتفاقم

يُعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا لأورام الدماغ. غالبًا ما يكون هذا الصداع مختلفًا عن الصداع المعتاد (مثل الشقيقة أو صداع التوتر). قد يكون:

مستمرًا ولا يستجيب جيدًا لمسكنات الألم العادية.

يتفاقم سوءًا بمرور الوقت.

يزداد سوءًا في الصباح الباكر أو عند السعال أو العطس أو إجهاد الرأس.

قد يكون مصحوبًا بالغثيان أو القيء. ينجم هذا الصداع عادةً عن زيادة الضغط داخل الجمجمة نتيجة لنمو الورم.

نوبات صرع (تشنجات) جديدة

يمكن أن تكون نوبة الصرع هي العلامة الأولى لورم الدماغ، خاصة لدى البالغين الذين لم يسبق لهم الإصابة بالصرع. يمكن أن تتخذ النوبات أشكالًا مختلفة، تشمل:

نوبات صرع جزئية (بؤرية)

تؤثر على جزء معين من الجسم، مثل ارتعاش في ذراع أو ساق، أو تغيرات حسية مؤقتة (مثل رؤية ومضات ضوئية).

نوبات صرع عامة

تؤثر على الجسم كله وتسبب فقدان الوعي وتشنجات في جميع الأطراف. تحدث النوبات عندما يؤدي الورم إلى اضطراب في النشاط الكهربائي الطبيعي للدماغ.

تغيرات في الرؤية أو السمع أو الكلام

اعتمادًا على موقع الورم في الدماغ، يمكن أن يؤثر على الحواس أو القدرة على التواصل:

تغيرات في الرؤية

قد تشمل رؤية مزدوجة، عدم وضوح الرؤية، فقدان الرؤية المحيطية (النفقية)، أو فقدان جزئي للبصر في إحدى العينين أو كلتيهما.

تغيرات في السمع

مثل فقدان السمع في أذن واحدة أو طنين مستمر.

تغيرات في الكلام

قد يواجه الشخص صعوبة في النطق (التلعثم)، أو صعوبة في فهم الكلام (الحبسة الكلامية الاستقبالية)، أو صعوبة في إيجاد الكلمات الصحيحة الحبسة الكلامية التعبيرية

تغيرات في الشخصية أو السلوك أو الوظائف الإدراكية

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على المناطق المسؤولة عن الشخصية والذاكرة والتفكير، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة:

تغيرات في الشخصية

مثل التهيج، العدوانية، اللامبالاة، أو الاكتئاب غير المبرر.

تغيرات سلوكية

قد يصبح الشخص أقل حيوية، أكثر ترددًا، أو يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات.

تدهور الوظائف الإدراكية

يشمل صعوبة في التركيز، مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى، صعوبة في حل المشكلات، أو ارتباك. غالبًا ما تكون هذه التغيرات ملحوظة للأشخاص المحيطين بالمريض أكثر من المريض نفسه.

ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم أو صعوبة في التوازن

إذا كان الورم يؤثر على الأجزاء المسؤولة عن الحركة أو التنسيق في الدماغ، فقد تظهر هذه الأعراض:

ضعف أو خدر

قد يشعر الشخص بـضعف مفاجئ أو خدر في ذراع أو ساق واحدة، أو في جانب واحد من الوجه.

مشاكل في التوازن والتنسيق

قد يواجه صعوبة في المشي، أو الترنح، أو فقدان التوازن، أو صعوبة في أداء المهام التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا (مثل الكتابة أو ربط الأزرار). هذه الأعراض يمكن أن تتفاقم تدريجيًا بمرور الوقت.

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