تليف الكبد هو حالة خطيرة يحدث فيها تندب مزمن لأنسجة الكبد السليمة، مما يعيق قدرة الكبد على أداء وظائفه الحيوية. غالبًا ما لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة، ولكن مع تقدم التليف وتلف الكبد بشكل كبير، تبدأ علامات قوية بالظهور، وفقًا لـ healthline.

علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

اليرقان

يُعتبر اليرقان من أبرز علامات تليف الكبد المتقدمة. الكبد السليم مسؤول عن معالجة البيليروبين (مادة صفراء تتكون عند تكسير خلايا الدم الحمراء). عندما يتلف الكبد، لا يستطيع التخلص من البيليروبين بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكمه في الجسم وظهور اصفرار في الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية. وقد يصاحبه أيضًا بول داكن وبراز فاتح اللون.

الاستسقاء

مع تليف الكبد، يصعب على الكبد إنتاج البروتينات المهمة مثل الألبومين، التي تساعد في الحفاظ على السوائل داخل الأوعية الدموية. كما أن التندب في الكبد يمكن أن يزيد الضغط في الأوردة التي تغذيه (ارتفاع ضغط الدم البابي). كل هذه العوامل تؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية الدموية وتجمعها في تجاويف الجسم.

الاستسقاء

هو تراكم السوائل في تجويف البطن، مما يسبب انتفاخًا ملحوظًا وشعورًا بالامتلاء وعدم الراحة.

الوذمة

هي تورم ناتج عن تراكم السوائل، ويظهر عادة في الساقين، الكاحلين، والقدمين.

سهولة النزيف والكدمات

الكبد السليم يلعب دورًا حيويًا في إنتاج البروتينات اللازمة لتخثر الدم (مثل عوامل التجلط). عندما يتلف الكبد بسبب التليف، تنخفض قدرته على إنتاج هذه البروتينات، مما يؤدي إلى سهولة النزيف من اللثة أو الأنف، وظهور كدمات على الجلد حتى من رضوض بسيطة جدًا.

الاعتلال الدماغي الكبدي

عندما يفشل الكبد في التخلص من السموم من الدم (مثل الأمونيا)، يمكن لهذه السموم أن تتراكم وتصل إلى الدماغ، مما يؤثر على وظائفه، تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة وتشمل:

صعوبة في التركيز والتفكير.

تغيرات في الشخصية أو المزاج.

اضطرابات في النوم

مثل الأرق ليلًا والنعاس نهارًا

الارتباك، النسيان، والتلعثم في الكلام.

في الحالات المتقدمة جدًا، يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة.

التعب الشديد والضعف وفقدان الوزن غير المبرر

هذه الأعراض قد تكون عامة وغير محددة، ولكنها غالبًا ما تكون من العلامات المبكرة والمستمرة لتليف الكبد، الكبد المتليف لا يستطيع أداء وظائفه الأيضية بكفاءة، مما يؤثر على إنتاج الطاقة وتخزينها، وينتج عنه شعور دائم بـالتعب والإرهاق الشديدين، وضعف عام، بالإضافة إلى فقدان الوزن حتى مع عدم وجود تغيير في النظام الغذائي.

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