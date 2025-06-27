ملعقة واحدة من العسل قبل النوم تفعل العجب بجسمك.. تناولها فوراً

العسل، بجميع أنواعه بما في ذلك العسل الأبيض، يُعرف بخصائصه الصحية العديدة، تناول ملعقة واحدة منه قبل النوم يمكن أن يقدم بالفعل بعض الفوائد لجسمك.

ماذا تفعل ملعقة العسل الأبيض قبل النوم بجسمك؟

تحسين جودة النوم

ووفقًا لموقعي، healthline، و news18، العسل يحتوي على مادة التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (Serotonin)،

وهو ناقل عصبي يعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء. يتحول السيروتونين لاحقًا إلى الميلاتونين (Melatonin)،

وهو هرمون ينظم دورات النوم والاستيقاظ. بالإضافة إلى ذلك، يمد العسل الكبد بالجليكوجين، مما يضمن عدم نقص وقود الدماغ أثناء الليل ويمنع الجسم من الاستيقاظ بحثًا عن الطاقة.

تهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق

يُعد العسل علاجًا طبيعيًا فعالًا للسعال، خاصة السعال الليلي الذي يمكن أن يقطع النوم. خصائصه المهدئة والمضادة للبكتيريا تساعد في تخفيف تهيج الحلق وتسهيل التنفس.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد العسل في تهدئة المعدة وتقليل حموضتها، ويساهم في تخفيف مشاكل مثل عسر الهضم والارتجاع المريئي الليلي بفضل خصائصه المطهرة.

تعزيز المناعة

العسل غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. تناوله بانتظام، حتى قبل النوم، يمكن أن يدعم

جهاز المناعة ويساعد الجسم على محاربة العدوى.

المساعدة في حرق الدهون (بشكل غير مباشر)

بعض النظريات تشير إلى أن العسل يمكن أن يساعد الكبد على إنتاج الجلوكوز، مما يحفز الدماغ على إطلاق هرمونات حرق الدهون أثناء النوم. ومع ذلك، هذا يتطلب مزيدًا من البحث العلمي لتأكيده.

نصائح هامة عند تناول العسل قبل النوم

الاعتدال هو المفتاح

ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة هي الكمية الموصى بها. الإفراط في تناول العسل، رغم فوائده، يعني استهلاك كمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

جودة العسل

احرص على تناول عسل طبيعي ونقي لضمان الحصول على أقصى الفوائد.

كيفية التناول

يمكنك تناول ملعقة العسل مباشرة، أو إذابتها في كوب من الماء الدافئ أو الحليب الدافئ قبل النوم لتعزيز تأثيرها المهدئ.

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