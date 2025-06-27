موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك

هناك العديد من التوابل الموجودة في كل بيت ولها فوائد صحية مذهلة، يصعب تحديد نوع واحد "يفعل العجائب" لأن الكثير منها يقدم مجموعة واسعة من الفوائد، ومع ذلك، إليك بعض أبرز التوابل الشائعة التي تتمتع بخصائص صحية قوية، وفقًا لـ healthline.

الكركم

يُعرف الكركم بلونه الذهبي المميز ويُستخدم على نطاق واسع في الطهي الهندي والآسيوي، يحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين، وهو المسؤول عن معظم فوائده الصحية.

مضاد قوي للالتهابات والأكسدة

يُعتبر الكركمين من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، ويساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم.

يدعم صحة الدماغ

قد يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، وربما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

يحسن صحة القلب

قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

يدعم المناع يعزز الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

القرفة

القرفة هي توابل حلوة وعطرية تستخدم في العديد من الأطباق والحلويات.

تخفض مستويات السكر في الدم

تُعد القرفة فعالة في تحسين حساسية الأنسولين وتخفيض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

مضادة للأكسدة والالتهابات

تحتوي على مركبات قوية مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف.

تدعم صحة القلب

قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

لها خصائص مضادة للميكروبات

قد تساعد في مكافحة البكتيريا والفطريات.

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل الطازج أو المجفف على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي.

يخفف الغثيان والقيء

يُعرف بقدرته على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصة الغثيان، بما في ذلك غثيان الصباح لدى الحوامل.

مضاد للالتهابات

يحتوي على مركبات قوية مثل "الجينجيرول" التي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الآلام وتقليل التورم.

يدعم الهضم

يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة ويساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات.

يعزز المناعة

يُعرف بخصائصه المقاومة للبرد والإنفلونزا.

الفلفل الأسود

ليس مجرد مُحسّن للنكهة، بل يتمتع الفلفل الأسود بفوائد صحية عديدة.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

يحتوي على مركب البيبرين الذي يساعد على تحسين امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأخرى، مثل الكركمين الموجود في الكركم.

مضاد للأكسدة

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.

يدعم الهضم

يساعد في تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة.

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